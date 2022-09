Gli Anelli del Potere: Orlando Bloom pubblica uno scatto con Ismael Cruz Córdova

Gli Anelli del Potere ha esordito più di due settimane fa su Amazon Prime Video, e mentre gli episodi continuano a uscire si parla ancora di Ismael Cruz Córdova, attore portoricano che interpreta un elfo nello show. Sono state tante le polemiche nate a causa del colore della pelle dell'artista, e adesso Orlando Bloom esprime solidarietà al collega.

L'interprete di Legolas nei film originali, infatti, ha pubblicato uno scatto in compagnia di Córdova, e ha scritto sotto la foto la parola "mellon" seguita dall'emoji dell'elfo maschio giallo. Mellon, in quello che è il dizionario elfico ufficiale di JRR Tolkien, viene tradotto con la parola "amico" nelle lingue Sindarin e Noldorin. In questo modo Bloom ha mostrato solidarietà al collega, colpito negli ultimi tempi dalle dure critiche dei fan, che hanno discusso la scelta di inserire un elfo "di colore" nello show.

Una polemica che è stata ripresa anche dagli altri membri del cast originale della trilogia. Elia Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan e Billy Boyd hanno infatti pubblicato delle foto con un messaggio elfico unificato che recitava "Siete tutti benvenuti qui" inscritto su una linea di abbigliamento lanciata da Don Marshall, che mostra orecchie da elfo di ogni colore.

Córdova, in ogni caso, ha detto di non aver accettato il ruolo con nessun tipo di ingenuità: sapeva a cosa andava incontro, ed era consapevole di poter portare quel peso.

Intanto, mentre attendiamo la prossima puntata, ecco la nostra recensione dell'episodio 4 de Gli Anelli del Potere.