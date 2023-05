Gli Anelli del Potere, parla il compositore della serie TV: 'Con la melodie faccio magie'

Una colonna sonora perfetta per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere merita il "potere della melodia" per Bear McCreary, compositore della colonna sonora dello show Prime Video.

McCreary ha raccontato nel corso del panel del Sound&Screen di Deadline che lo show aveva bisogno di ben 17 temi diversi per uno sviluppo completo della colonna sonora: “Volevo dare a ogni luogo un tema, e all'interno di esso una sorta di stile per ogni luogo: puoi sentire alcuni di quei tamburi esotici a Númenor - ha sottolineato McCreary- puoi sentire il clima da operaio per i nani, il sentimento più raffinato per il elfi. Ma anche in quella situazione, ho dovuto scrivere melodie. Per me, le melodie sono la parte più magica della musica, è la cosa che rimane impressa nella nostra testa... questo è il potere della melodia, soprattutto per quanto riguarda la narrazione".

Un'altra incredibile sfida per McCreary è stata quella di creare una connessione nascosta tra Halbrand e Sauron, il cui legame si scopre solo nel finale della prima stagione de Gli Anelli del Potere: "Non potevo avere solo temi completamente estranei e non potevo avere lo stesso tema - ha raccontato McCreary. Quindi in realtà, il tema di Halbrand è il tema di Sauron suonato al contrario... la differenza è che io rendo il tema di Halbrand] più nobile, lo riarmonizzo, lo suono in un solo corno francese."

Le riprese de Gli Anelli del Potere 2 continueranno malgrado lo sciopero WGA, mentre Morfydd Clark anticipa un importante sviluppo per Galadriel: la seconda stagione del prequel delle vicende de Il Signore degli Anelli è attesissima!