Gli Anelli del Potere: ecco perché sono inutili le polemiche sull'elfo di carnagione scura

Hanno scatenato più polemiche che hype, le prime foto ufficiali del cast de Gli Anelli del Potere, la nuova serie Amazon prequel de Il Signore degli Anelli. Fra le tante cause, la presenza di un elfo di carnagione scura assente nell'universo originale di Tolkien. Polemiche inutili: sono altri i problemi dietro la scelta.

Da che i 23 character poster de Gli Anelli del Potere avevano creato grande eccitazione in attesa dell’uscita del prequel de Il Signore degli Anelli, non se la sta passando bene il nuovo titolo Amazon su cui la major è pronta a investire un totale stimato di un miliardo di dollari, cifra record per qualunque produzione per grande o piccolo schermo e che costituisce un bel rischio per gli studios di Jeff Bezos. Prima le nuove immagini del cast in alcune frames mozzafiato (quantomeno per le scenografie) della serie in arrivo, poi la recentissima e molto più problematica notizia secondo cui Amazon non avrebbe i diritti sulla Seconda Era, cosa che le impedisce di affrescarla fedelmente rispetto al materiale originale di Tolkien e la costringe a reinventare moltissimi personaggi assenti nei romanzi.

Fra questi anche Arondir, l’elfo di carnagione scura che sarà interpretato dall’attore portoricano Ismael Cruz Córdova, molto distante per etnia dall’immaginario collettivo sugli Elfi di Arda, sempre visti negli adattamenti (e perlopiù descritti da Tolkien) come figure angeliche dalla pelle lattiginosa e dai lunghi capelli dorati. Molto diversi, insomma, rispetto alla carnagione e alla capigliatura di Arondir, cosa che ha scatenato l’ira dei fan, i quali hanno accusato la produzione di voler rimaneggiare il materiale di Tolkien per soli fini di blackwashing. Sul tema è intervenuta prontamente la stessa produzione, che in un comunicato presso Vanity Fair ha denunciato fermamente qualunque forma di razzismo: “Ci sembrava naturale che un adattamento dell’opera di J.R.R. Tolkien riflettesse l’aspetto che ha il mondo. Tolkien è per tutti. Le sue storie sono su razze inventate che danno il loro meglio quando lasciano l’isolamento delle loro culture e uniscono le forze”.

Un pensiero molto simile a quello che abbiamo voluto condividere in questo lungo filmato sul tema, nel quale abbiamo ripercorso anche tutte le “zone grigie” dell’universo Tolkien nel quale lo scrittore non ha reso descrizioni esaustive delle razze di Arda, lasciando al lettore la libertà interpretativa sul loro aspetto. Oltre agli Haradrim, discendenti di Númenor dalla pelle scura, Tolkien parla di diverse varianti di Elfi Oscuri, molti dei quali vissuti nell’oscurità delle caverne dei Nani o dei boschi di Arda. Tolkien si riferisce a loro come creature vissute nell’oscurità della notte, che non hanno mai visto la luce del sole e si sono dunque adattati al proprio habitat: gli Elfi, creature dal ciclo vitale lunghissimo, potrebbero aver evoluto i propri pigmenti per meglio mimetizzarsi.

Ma al di là di tutte le buone giustificazioni che si possano portare, dopo un’approfondita analisi di quanto Tolkien ha scritto del proprio universo fantasy, ciò che conta sono i messaggi principali che quel mondo ci racconta: la necessità di mettere da parte le infinite differenze razziali, a migliaia in Tolkien, per combattere insieme contro il comune nemico. Semmai si volessero sollevare delle obiezioni, non dovrebbero riguardare tanto il colore della pelle di un singolo personaggio, quanto il motivo per cui la produzione sia stata quasi costretta a reinventarli tutti, priva com’era dei diritti sulle opere riguardanti la Seconda Era. Per questa nuova rivelazione shock, vi rimandiamo all’articolo già linkato. Qual è la vostra opinione su tutta questa vicenda? Ditecelo nei commenti!