Gli Anelli del Potere, ecco tutti i portatori nella saga del Signore degli Anelli

"Tre Anelli ai Re degli Elfi sotto il cielo che risplende, Sette ai Principi dei Nani nelle loro rocche di pietra, Nove agli Uomini Mortali". Più l'Unico Anello, per ghermirli tutti. Recita così la poesia de Il Signore degli Anelli, ripercorrendo la forgiatura che sarà rovina di molti ne Gli Anelli del Potere. Ecco tutti i portatori.

Nonostante l’attesa sia molto scemata dopo la scoperta della non canonicità de Gli Anelli del Potere, permane quantomeno la curiosità intorno al titolo che dovrebbe mostrare la forgiatura dei venti anelli alla base di tutto l’universo fantasy di Tolkien. Sappiamo infatti che Sauron dovrebbe essere presente fin dalla prima stagione, visto che l’abbiamo intravisto nel trailer de Gli Anelli del Potere. Forse allora, è il caso di ricapitolare fin da subito quali saranno le vittime da ghermire e quali i portatori dell’Unico Anello che cercheranno invece di distruggerlo (o meno). A forgiarli sarà il fabbro elfico Celebrimbor, ingannato dal bell’aspetto di Sauron presentatosi come Annatar. Scoperti i suoi piani, forgerà altri tre anelli per la sua razza, sui quali il Signore Oscuro avrebbe avuto un influsso minore.

Tre Anelli ai Re degli Elfi sotto il cielo che risplende

La prima è in realtà una futura regina, la Galadriel che sarà grande protagonista de Gli Anelli del Potere. Toglierà il suo (Nenya, l'Anello di Adamant) in tempo per la creazione dell’Unico Anello, per poi rindossarlo così da fermare il tempo e proteggere Lothlórien. Il secondo noto come Vilya, l'Anello di Zaffiro o Anello d'Aria, va a Gil-galad del Regno di Lindon, per molti millenni considerato il più grande sovrano degli elfi. Alla sua morte, l’anello passerà a Elrond, che potrebbe averlo indossato per nascondere a lungo Gran Burrone. Infine Círdan il Carpentiere, fondatore del porto di Grey Havens da cui salperanno gli elfi dopo la distruzione dell’Unico Anello, è portatore di Narya, l'Anello di Fuoco. Con l’arrivo di Gandalf, lo affiderà al mago per aiutarlo nella battaglia con Sauron.

Sette ai Principi dei Nani nelle loro rocche di pietra

Non si sa molto di sei di loro: solo che diventeranno i fondatori dei grandi regni dei Nani e che a differenza degli Uomini, essendo più coriacei al controllo di Sauron, svilupperanno solo una smania ossessiva per l’oro. Cosa che li accomuna coi draghi che, spesso, distruggeranno la loro eredità. Secondo la saga, quattro anelli verranno distrutti e consumati dai draghi; due verranno recuperati da Sauron; mentre il terzo, l’unico di cui si conosce il portatore, dovrebbe essere andato a Re Durin III di Khazad-dûm (le Miniere di Moria). Lui lo trasmise a Durin IV, che a sua volta lo passò alla nuova stirpe di Erebor. Prima Thror, poi Thráin: non arriverà mai a Thorin Scudodiquercia, perché Sauron lo recupererà dopo aver ucciso il padre.

Nove agli Uomini Mortali, che la triste morte attende

Destinati ai Nove che verranno completamente corrotti dall’Unico Anello, trasformandosi nei Nazgûl. Anche in questo caso, non si conoscono tutte le identità. L’unico è Khamûl, signore delle terre orientali di Rhûn dove Sauron si nascondeva dopo le sconfitte. Diventerà il secondo in comando Nazgûl dopo il Re Stregone di Angmar, di cui però non si conosce l’identità iniziale. Altri tre andranno ad altrettanti signori di Númenor, mentre degli altri non si ha alcuna informazione.

Uno per l'Oscuro Sire chiuso nella reggia tetra

È ovviamente quello forgiato da Sauron nel Monte Fato e che controllerà tutti gli altri: “Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli”. Sconfitto dall’Ultima Alleanza di Elfi e Uomini, gli verrà sottratto da Isildur, che però si lascerà corrompere invece di distruggerlo, portando alla decadenza della dinastia di Gondor con la sua morte. Passerà a Gollum per secoli, quando poi Bilbo Baggins lo rinverrà nelle Montagne Nebbiose. Lui lo passerà a Frodo, che intraprenderà il viaggio verso Mordor per distruggerlo. Ma come scordarsi Samwise Gamgee, che diverrà momentaneamente portatore dell’Anello dopo l’attacco di Shelob a Frodo.