Gli Anelli del Potere: che poteri hanno i tre anelli degli Elfi nella mitologia di Tolkien

Come sapranno gli spettatori della serie Amazon appena conclusasi, il finale di stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere culmina con la forgiatura di tre anelli del potere che vengono creati dagli Elfi, in particolare da Celebrimbor, Elrond e Galadriel. Ma che tipo di potere scatenano? Lo scopriamo dalle parole di Tolkien.

Ovviamente, prima della forgiatura dell'Unico Anello da parte di Sauron a Mordor, dovranno prima essere forgiati tutti gli altri, per arrivare al totale di 19 anelli.

Gli appunti di J. R. R. Tolkien sottolineano che gli anelli elfici furono creati perché gli Elfi temevano il passare del tempo. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere racconta di come gli Elfi stiano morendo (o meglio, svanendo) e devono decidere se abbandonare la Terra di Mezzo o scomparire.

Il fabbro elfico Celebrimbor scopre che una potenziale soluzione risiedeva nel mithril, e fu ispirato a trasformarne un campione proveniente dai Nani in una corona. I piani cambiano, tuttavia, in parte a causa della manipolazione di Sauron, che si guadagna la fiducia di Celebrimbor con lo pseudonimo di Halbrand. La storia è leggermente diversa da quella raccontata negli appunti e nelle appendici di Tolkien per Il Signore degli Anelli, ma è comunque chiaramente radicata in essa. Ecco tutto quello che gli spettatori devono sapere sui tre anelli elfici: Vilya, Nenya e Narya.

Narya ha una gemma rossa, Quella di Nenya è bianca e quella di Vilya è blu. È interessante notare che Gli Anelli del Potere ha reso il mithril molto più importante, perché i primi tre anelli sono stati tutti forgiati con la stessa sostanza; solo Nenya era stata fatta di mithril nella storia originale di Tolkien. Questo rende gli eventi della città nanica di Khazad-dûm di importanza vitale per il prosieguo della serie. Presumibilmente l'incoerenza - e il diverso aspetto - si spiega con i metalli utilizzati per le leghe.

Ognuno dei tre anelli elfici possiede il potere di impedire il continuo dissolvimento degli Elfi, rendendoli essenziali per sostenere la loro esistenza nella Terra di Mezzo. Hanno tuttavia capacità diverse, che li rendono strumenti molto potenti contro Sauron: Narya ispira gli altri a resistere alla tirannia, Nenya nasconde gli esseri alla vista del male e si ritiene che Vilya possieda il potere di guarire. Senza dubbio tutti e tre gli anelli elfici saranno utilizzati nella seconda stagione de Gli Anelli del Potere.

Questi sono solo i primi anelli ad essere stati forgiati, naturalmente, e alla fine Sauron stesso forgerà l'Unico Anello per governarli tutti. Gli Anelli del Potere saranno vincolati alla volontà di Sauron, ma fortunatamente i portatori elfici degli anelli se ne accorgeranno nel momento in cui metterà al dito l'Unico Anello e li toglieranno prima che passino sotto il suo controllo. Ma questi eventi sono presumibilmente lontani nel tempo della serie, probabilmente di molte stagioni (che dovrebbero essere cinque in totale).

Chi indossa i tre anelli? Secondo gli scritti di Tolkien, gli anelli Vilya e Narya saranno inizialmente inviati all'Alto Re Gil-Galad, che li dividerà tra Elrond e il suo collega elfico Cirdan. Il destino di Nenya è un po' più misterioso, ma nei film de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson è stato visto indossato da Galadriel nella Terza Era. È del tutto possibile che Galadriel diventi l'ultimo dei Custodi dei Tre Anelli in Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Gli Elfi hanno la colpa di aver creato i potenziali strumenti di Sauron, ma Galadriel potrebbe usare Nenya per dargli la caccia, dato che non sarebbe in grado di percepire la sua minaccia mentre indossa l'anello.

Un'altra domanda alla quale dovrà rispondere la seconda stagione de Gli Anelli del Potere riguarda l'identità dello Straniero venuto dalle stelle, interpretato da Daniel Weyman.