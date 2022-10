Gli Anelli del Potere, la presidente di Amazon Studios: 'Aspettative? Non c'è stata ansia'

Quando si ha tra le mani il destino di uno show come Gli Anelli del Potere è più che normale pensare che le gambe possano tremare un po': c'è il paragone con i film di Peter Jackson da affrontare, ma soprattutto da soddisfare una fanbase spesso preparatissima sulle opere di Tolkien e parecchio severa nel giudicare.

Tutti problemi che sembrano non aver minimamente sfiorato gli addetti ai lavori, almeno stando alle parole di Jennifer Salke: successivamente alle parole della showrunner sullo Straniero, infatti, la presidente di Amazon Studios ha negato di aver provato ansia in vista dell'esordio della serie con Morfydd Clarke.

"Non c'è stata molta ansia. Certo, la storia doveva essere grandiosa e voi avreste dovuto amare questi personaggi. Se lo show non avesse dato agli spettatori ciò che richiedevano sarebbe stata una delusione, ma non è andata così. Ciò di cui hai bisogno è ambizione, uno scopo e la consapevolezza di poterlo raggiungere" ha spiegato Salke.

Parole che un po' si scontrano con le molte critiche che la serie Amazon ha ricevuto da parte dei fan più fondamentalisti: e voi, da che parte state? Credete effettivamente che il lavoro svolto dagli studios vada premiato o fate parte della fazione dei delusi? Diteci la vostra nei commenti! Charles Edwards, intanto, ha parlato dell'impossibilità di trasporre il Silmarillion ne Gli Anelli del Potere.