Gli Anelli del Potere, previsto boom di ascolti per il finale di stagione!

Il mondo del Signore degli Anelli è sempre stato capace di affascinare il pubblico. A confermarlo sono gli enormi risultati raggiunti da Lord of the Rings: The Rings of Power, serie targata Prime Video, ambientata prima degli eventi della celebre saga cinematografica di Peter Jackson.

Sin dai primi episodi, The Rings of Power ha avuto la capacità di attirare una grandissima quantità di pubblico sulla piattaforma streaming ma, allo stesso tempo, provocare l'ira dei fan più accaniti dei romanzi di Tolkien. La direzione presa dalla storia, infatti, sembra discostarsi leggermente da come le cose vengono raccontate nei libri, camminando costantemente in bilico tra canonico e invenzione.



Dobbiamo sempre tener conto che, come qualsiasi adattamento seriale o cinematografico, la storia deve riuscire ad adattarsi al mezzo sul quale deve essere raccontato. Siamo alla sesta puntata e, al momento, sembra che Il Signore degli Anelli: The Rings of Power sia riuscito perfettamente nel suo compito. Dopo il ritorno della trilogia di Peter Jackson su Prime Video, sembra che i "piani alti" stiano iniziando a tirare le somme riguardo gli ascolti della serie.



La prima a pronunciarsi a riguardo è stata Jennifer Slake, capo di Amazon Studios, che ha parlato di quanto, secondo i dati di ascolto, sia prevista una importante affluenza di pubblico nelle puntate finali de Gli Anelli del Potere. "Stiamo raggiungendo i 100 milioni di utenti che l'hanno già visto... Non vediamo l'ora di saperne di più sulle reazioni del pubblico. Prevediamo un'enorme affluenza con questi ultimi tre episodi, poiché tutto si sta ricollegando e la trama sta arrivando al culmine. Questi ultimi episodi sono i più forti della stagione, e non solo per l'ambientazione. Sono eccellenti".



