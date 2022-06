Gli Anelli del Potere, le prime immagini degli Orchi nella serie del Signore degli Anelli!

I battaglioni di Orchi hanno già avuto un ruolo fondamentale nella saga del Signore degli Anelli, ma i creatori della serie Amazon Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sembrano voler mostrare queste creature molto più che in passato. Ecco le prime immagini che rivelano un'anticipazione dell'aspetto di questi esseri!

In attesa dell'anteprima mondiale degli Anelli del Potere al Comic-Con che si terrà a San Diego a luglio, abbiamo la possibilità di farci un'idea sulla serie che debutterà a settembre in streaming su Amazon Prime Video con delle nuove anticipazioni: nella galleria a fine articolo potete dare un'occhiata alle immagini diffuse in esclusiva da IGN.

Alla fine della Prima Era gli Orchi erano ormai decimati e giunti quasi all'estinzione dopo la Guerra d'Ira: nello show che sarà ambientato nella Seconda Era, dunque, li vedremo sparpagliati in varie zone della Terra di Mezzo, mentre lottano per la loro sopravvivenza, prima di diventare quella grande forza nota come l'Esercito di Sauron.

"Adoro gli Orchi e adoro il design delle creature, quindi sono felice di parlare di questo" ha dichiarato Lindsey Weber, produttrice esecutiva dello show. "Gli showrunner hanno una vera e propria passione per gli Orchi e fin dall'inizio hanno pensato che fosse necessario esplorare il loro mondo, dato che si tratta della Seconda Era, migliaia di anni prima della Terza". Gli showrunner hanno già spiegato che la serie Gli Anelli del Potere sarà diversa dalla trilogia cinematografica di Peter Jackson.

"Abbiamo parlato molto di cosa potesse significare essere un Orco nella Seconda Era" ha proseguito Weber. "Ci sembrava giusto che il loro aspetto fosse diverso, più selvaggio e crudo, più da Seconda Era, o meglio da fine della Prima. Quando li incontriamo non sono ancora organizzati in armate, sono sparpagliati e derelitti".

"Ci sono alcuni Orchi femmina che ho adorato" ha aggiunto la produttrice esecutiva, anticipando uno dei suoi momenti preferiti della prima stagione de Gli Anelli del Potere: "Ce n'è una in particolare molto alta e forte che ha uno scontro davvero divertente con uno dei nostri personaggi, che sospetto e spero sarà tra i preferiti dei nostri fan".