Gli anelli del potere, le prime reazioni gridano al capolavoro: parla anche Neil Gaiman!

A poche ore dal trailer finale de Il signore degli anelli Gli anelli del potere, sono arrivate online le prime reazioni all'anteprima della nuova serie Prime Video, che per la stampa americana è stata proiettata nelle sale cinematografiche.

Il responso, in attesa delle recensioni complete, è stato ampiamente positivo, per non dire entusiastico, con diversi giornalisti che hanno immediatamente gridato al capolavoro: Steven Weintraub di Collider ha detto: "Preparatevi a rimanere sbalorditi dalla portata e dalla scala di TheRings of Power. Non so come siano riusciti a farcela, ma hanno realizzato uno spettacolo". Kat Moon di TV Guide ha scritto su Twitter: "È semplicemente grandioso, audace e ambizioso, e l'ho adorato. Le immagini della Terra di Mezzo sono sbalorditive e vorrei che tutti potessero vederlo sul grande schermo". Lauren Sarner del New York Post, come molti, si è detta 'scettica alla vigilia' ma "mi sono ricreduta, sono rimasta molto piacevolmente sorpresa".

Una curiosità in più è la presenza di Neil Gaiman all'anteprima de Gli anelli del potere: il papà della nuova hit di Netflix The Sandman si è unito al coro delle lodi, annunciando: "Davvero, davvero bellissima. Ricordo di aver comprato il Silmarillion da bambino quando è stato pubblicato e non era affatto il prequel che speravo. Questa serie mi ha dato il tipo di sensazioni che volevo provare allora. Quando uscirà guarderò l'intera serie, e lo farò con grande entusiasmo".

The Lord of the Rings: The Rings of Power esordirà con i suoi primi due episodi il 2 settembre in Italia, a partire dalle 3 AM, con un nuovo episodio ogni venerdì fino al gran finale previsto per il 14 ottobre. Quali sono le vostre aspettative, anche alla luce di queste prime reaction? Ditecelo nei commenti!