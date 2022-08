Gli Anelli del Potere, produttori: 'Ecco perché la Seconda Era merita una serie da 50 ore'

Gli Anelli del Potere debutterà su Prime Video nella notte del 2 settembre prossimo e i fan certamente non vedono l'ora di tornare nella Terra di Mezzo diversi anni dopo la conclusione della Trilogia de Lo Hobbit e di quella de Il Signore degli Anelli, entrambe targate Peter Jackson. Secondo i produttori, valeva la pena adattare la Seconda Era.

Avendo a disposizione 9.000 anni di storia, i creatori dello show JD Payne e Patrick McKay hanno deciso di concentrare la loro nuova serie sulla storia che nasce dalle copiose appendici di Tolkien, dando loro una quantità infinita di pietre miliari da raggiungere, ma anche la libertà di creare archi narrativi originali per personaggi sia familiari che nuovi.

Il risultato, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, è una versione del mondo di Tolkien che include le donne come protagoniste (non solo come personaggi secondari) - tra cui il comandante elfico Galadriel (Morfydd Clark), la guaritrice umana Bronwyn (Nazanin Boniadi) e la giovane avventuriera Harfoot Elanor "Nori" Brandyfoot (Markella Kavenagh).

Payne, McKay e Lindsay Weber hanno discusso dell'importanza di concentrarsi sulla Seconda Era in una recente intervista con Metacritic:

"Mi sono unita a questo progetto alla fine del 2018 - ha detto Weber - e questi ragazzi avevano già fatto parte della writers' room e scritto una bibbia dello show. La prima pagina di questa bibbia, che è stata una lettura piuttosto emozionante, parlava di rimanere fedeli a Tolkien e di tornare allo spirito dei libri. Avevano davvero formato questa visione non solo per la prima stagione, ma per tutte le 50 ore - e in modo molto accurato, aggiungerei - di un valore primario per tornare ai libri ed essere il più possibile fedeli al materiale. Abbiamo lavorato a stretto contatto con un gruppo di esperti di Tolkien, compresa gli eredi di Tolkien. Inoltre, Simon Tolkien, nipote di Tolkien, è un consulente della serie. Abbiamo cercato di chiederci ogni giorno: "Cosa avrebbe fatto il professore e come lo ha fatto?". Era sempre in cima ai nostri pensieri".

JD Payne ha parlato quindi della scelta della Seconda Era: "Quando abbiamo iniziato, sapevamo che sarebbe stato uno show di 50 ore. Quella era la dimensione della nostra storia. Abbiamo iniziato a chiederci: cosa è degno di una serie di quelle dimensioni e di quell'ambizione che Amazon aveva? Abbiamo preso in considerazione tutti i tipi di storie, perché Amazon ha acquistato i diritti dei tre libri, delle appendici e de Lo Hobbit, quindi c'erano più di 9.000 anni di storia della Terra di Mezzo da esplorare, ma molto rapidamente la nostra attenzione si è concentrata sulla Seconda Era, perché è un periodo affascinante della storia della Terra di Mezzo".

Payne ha aggiunto quindi: "Si tratta del periodo in cui la Terra di Mezzo è in piena attività. Nella Terza Era, l'epoca di Frodo, Bilbo e Gandalf - la storia che la gente conosce di quel periodo - la Terra di Mezzo è quasi post-apocalittica. Gli elfi hanno un piede fuori dalla porta, Khazad-dûm, la casa dei Nani, è diventata Moria ed è una specie di tomba. Ma tornando alla Seconda Era, è il periodo in cui la festa era in pieno svolgimento. E c'era Númenor, che è l'Atlantide di Tolkien, come il più grande regno di uomini mai esistito in tutta Arda, la terra di Tolkien. Gli Elfi sono in piena attività nella loro capitale politica di Linden e credono di poter realizzare il paradiso terrestre nella Terra di Mezzo. Anche i Nani sono all'apice della loro civiltà. È stato quindi un periodo molto interessante da esplorare.

"Inoltre, ciò che è accaduto durante la Seconda Era sono gli eventi iconici della forgiatura degli Anelli del Potere e l'ascesa del Signore Oscuro Sauron. Quando non è un occhio nel cielo, è un vero e proprio essere fisico incarnato che agisce e fa accadere cose terribili. C'erano tutti gli ingredienti giusti per un'epopea tolkieniana realizzata su grande scala".

Sebbene gli eventi dello show siano narrati nelle appendici de Il Signore degli Anelli e ne Il Silmarillion, essi non hanno una vera struttura narrativa come i due grandi romanzi adattati da Jackson.

Ne ha parlato McKay: "Assolutamente sì. Prima di tutto, noi e molti altri straordinari collaboratori con cui abbiamo lavorato, abbiamo lavorato duramente per rendere questo spettacolo accessibile ai fan e ai non fan. Parte dell'idea di andare in quest'epoca e cercare di realizzarla, in questo modo speriamo grandioso, è che si tratta di una storia completa a sé stante. Non volevamo davvero, nell'era dei sequel, dei reboot, dei prequel e degli spin-off, una serie in cui si dovesse conoscere tutto dello show precedente o dei film che l'hanno preceduta per poterla capire. Volevamo che fosse una storia drammatica e, si spera, emozionante ed emotiva, anche per chi non ama il Signore degli Anelli. Era una storia che Tolkien aveva intrecciato nei suoi libri e che secondo noi poteva esistere anche al di fuori di essi. Il nostro compito era quello di intrecciare tutti questi fili che ci aveva lasciato, sparsi per i libri e presentati come una storia in quelle che vengono chiamate le appendici, che sono come una cronaca della Terra di Mezzo alla fine del libro".

