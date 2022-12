Gli anelli del potere: qual è stato il vero successo della serie del Signore degli Anelli?

La stagione 2 de Gli anelli del potere sta preparando il cast con tante new entry in vista dell'inizio delle riprese dei prossimi episodi, ma qual è stato il vero successo della serie tv de Il signore degli anelli?

La prima stagione de Gli Anelli del Potere ha ottenuto un successo senza precedenti per il servizio, dato che secondo i numeri ufficiali della piattaforma è stata vista da più di 100 milioni di persone in tutto il mondo, con più di 24 miliardi di minuti di streaming. L’attesissima serie ha conquistato più di 25 milioni di spettatori nel mondo nel suo primo giorno di uscita, divenendo il più grande debutto nella storia di Prime Video, e ha anche debuttato al n. 1 nelle classifiche di streaming generali di Nielsen nel suo weekend di uscita.

Inoltre, lo show ha Gli anelli del potere ha battuto tutti i precedenti record di spettatori di Prime Video, e ha portato nuove iscrizioni a Prime più di qualsiasi altro contenuto precedentemente lanciato. Come se non bastasse, la serie è stata il primo show Original di Prime Video ad arrivare alla prima posizione dei contenuti più visti in ogni area del mondo, Nord America, Europa, area Asia-Pacifico e America Latina. Infine, il finale di stagione è stato un evento culturale globale con numerosi hashtag dedicati alla serie tra cui #TheRingsofPower e altri volati in trend su Twitter in 27 diversi Paesi per un totale di oltre 426 ore nel weekend.

Per altri contenuti, scoprite chi interpreterà Adar ne Gli anelli del potere 2.