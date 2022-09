Gli Anelli del Potere: quando uscirà il terzo episodio?

Tra i progetti più attesi di questo 2022 la serie targata Amazon si piazza sicuramente tra le prime posizioni, se non addirittura al primo posto. I primi due episodi usciti la scorsa settimana, infatti, hanno raccolto ben 25 milioni di spettatori, commenti entusiasti e critiche da ogni dove.

L'ultimo in ordine di tempo a dire la sua sulla serie è stato l'insoddisfatto Elon Musk, che con un tweet (pare questo il suo unico modo di entrare in contatto con il mondo) ha sentenziato superficialmente sui primi due episodi. Nel bene e nel male basti che se ne parli, si sa ed è questa la forza dell'ultima fatica Amazon: ha polarizzato l'attenzione di tutti, non solo dei fan storici di LOTR.

La première è stata seguita, infatti, da una marea di commenti che sono andati dalla soddisfazione, passando per la perplessità fino alla delusione più assoluta, con Amazon costretta a bloccare per un po' gli utenti e le loro recensioni negative. Un clamore enorme che probabilmente accompagnerà la serie per tutti gli 8 episodi in programma.

Non si sono ancora placati gli animi che già è tempo di terzo episodio, in uscita venerdì 9 settembre e diretto dal regista britannico Wayne Che Yip. Nell'attesa, potete leggere la nostra recensione sui primi due episodi e approfondire gli "errori" fin qui commessi rispetto all'opera magistrale di Tolkien.