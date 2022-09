Gli Anelli del Potere, quando vedremo finalmente Sauron?

Dopo aver approfondito le origini di Sauron, il più celebre dei Signori Oscuri nella mitologia de Il signore degli anelli, vediamo quando i fan possono aspettarsi di vederlo in azione della nuova serie tv di Prime Video Gli anelli del potere.

Come saprete, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video è ambientata durante la Seconda Era della storia della Terra di Mezzo, dunque diverse migliaia di anni prima rispetto agli eventi narrati ne Lo Hobbit e ne Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien: in questo periodo di Arda Sauron è rimasto nascosto nell'ombra per circa mille anni, al punto che i più sono convinti che in realtà sia morto.

Essendo però un mutaforma, l'Oscuro Signore si presentò ai popoli della Terra di Mezzo sotto la falsa identità di Annatar, Signore dei doni in elfico, e insegnò agli elfi Noldor il segreto della forgiatura degli anelli del potere, al solo scopo di soggiogarli. Durante i primi episodi della serie, Sauron è nascosto da qualche parte e solo Galadriel sospetta che dei suoi veri piani: da anni non c'è più traccia dell'Oscuro Signore, scomparso nel nulla dopo la sconfitta del suo padrone Morgoth nella Guerra dell'Ira.

Per ora è impossibile dire quando comparirà Sauron ne Gli anelli del potere: Prime Video infatti non ha rivelato l'identità dell'attore che interpreterà il famoso villain, allo scopo preciso di non anticipare nulla sulla sua presenza nello show. Questo vuol dire, anche in base alle abilità di mutaforma dell'Oscuro Signore, che Sauron potrebbe già essere apparso sotto mentite spoglie, interpretato da uno qualsiasi degli attori o attrici visti nella serie.

