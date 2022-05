Gli Anelli del Potere: la reazione al trailer di Sean Astin, star del Signore degli Anelli

Ospite in una recente convention, Sean Astin, star della celebre trilogia cinematografica fantasy ispirata ai romanzi di J.R.R. Tolkien, ha raccontato qual è stata la sua reazione all'uscita del trailer della serie Amazon Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Durante il Calgary Expo 2022, Astin ha condiviso il palco con i colleghi Elijah Wood, Dominic Monaghan e Billy Boyd per la prima volta dopo 10 anni.

Durante il panel, Sean Astin ha rivelato qual è stata la sua reazione al primo trailer de Gli Anelli del Potere: "Per una volta sono entusiasta" ha dichiarato l'interprete di Sam. "Ho visto l'anteprima e mi sono venuti i brividi. Sembra proprio che ci abbiano preso. Lo dico già da tempo, faranno un buon lavoro. E' impossibile che Amazon spenda quasi un miliardo di dollari per un franchise solo per rovinare tutto".

Secondo le informazioni attualmente disponibili, sembra infatti che Gli Anelli del Potere sia la serie più costosa di sempre, con un budget complessivo che si aggira attorno al miliardo di dollari per la prima stagione (e che in realtà include alcuni costi che saranno spalmati sull'intera durata della serie, come ad esempio quelli relativi alla costruzione dei set). In ogni caso, si tratta di un budget ben 3 volte superiore a quello di HBO per House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones.

Sean Astin ha anche affermato che il nuovo show sarà un'opportunità per far scoprire a nuovi occhi l'universo fantasy creato da Tolkien e far crescere il fandom del Signore degli Anelli: "Per almeno una o due generazioni di spettatori, sarà una cosa totalmente nuova. Finiranno per scoprire la nostra versione del Signore degli Anelli solo dopo aver visto qualcosa che per loro è nuovo".

"Nell'improbabile eventualità che non sia una buona serie, ok. Ne darò comunque merito a chi ha avuto la determinazione di provarci ed esprimere sé stesso. E' così che la penso in generale sui remake. Ci sono alcuni classici che ti fanno pensare 'Per favore, non toccateli', ma la verità è che niente li porterà mai via" ha concluso l'attore.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere debutterà a settembre 2022 in streaming su Prime Video. Nel frattempo, nelle scorse settimane abbiamo visto due nuovi personaggi de Gli Anelli del Potere nelle foto ufficiali diffuse dai profili social ufficiali dello show.