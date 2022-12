Gli Anelli del Potere da record: è la serie più vista di sempre su Amazon Prime

Nonostante alcuni errori ingenui commessi da Gli Anelli del Potere che hanno di fatto compromesso la sua apprezzabilità da parte dei più accaniti fan di Tolkien, la serie Amazon continua a macinare record su record ed in brevissimo tempo è diventata la più vista di sempre sulla piattaforma streaming di Jeff Bezos.

In particolare, i primi due episodi de Gli Anelli del Potere rilasciati in contemporanea lo scorso 2 settembre, hanno raggiunto ben 25 milioni di spettatori globali in sole 24 ore, segnando davvero uno strepitoso traguardo per Amazon Prime Video.

"Abbiamo dato il via libera a questo progetto, abbiamo fatto questo investimento, proprio sui diritti, così tanto tempo fa, che non so nemmeno quali fossero le speranze", ha detto Sanders a Collider. "Ma è stato un enorme successo. È di gran lunga il nostro programma più visto. È il nostro programma più ambizioso. Abbiamo ancora milioni che decidono di iniziare questa serie, milioni e milioni di persone che hanno deciso di vedere questo show per la prima volta, anche nell'ultimo mese".

Sanders ha poi aggiunto: "Siamo davvero felici che lo spettacolo abbia suscitato un nuovo interesse per i libri, abbiamo rilevato incredibili picchi nelle vendite in tal senso. È stato un successo a livello aziendale e per quanto significativo sia stato il nostro investimento, siamo stati più che ripagati".

Insomma, al di là di tutte le critiche mosse sino ad ora a Gli Anelli del Potere, lo show si è rivelato una vera e propria gallina dalle uova d'oro. Voi che dite, tutto questo successo è meritato?