Gli Anelli del Potere, su Reddit i primi, impietosi giudizi sulla trilogia di Jackson

Gli Anelli del Potere non sta convincendo del tutto i fan di Tolkien: al netto di una realizzazione tecnica impeccabile, infatti, la storia raccontata dallo show Prime Video sembra non aver ancora colpito al cuore una fanbase decisamente esigente, ma proprio in virtù di ciò qualcuno ci invita ad andarci piano coi giudizi.

Mentre ancora ci si scervella sull'identità di Sauron ne Gli Anelli del Potere, infatti, su Reddit è saltato fuori un post che raccoglie alcuni dei primi giudizi spuntati su aggregatori di recensioni come IMDb ai tempi dell'uscita de La Compagnia dell'Anello... E no, non sono esattamente quelli che vi aspettereste di leggere!

"Mi si è spezzato il cuore, hanno tagliato una quantità incredibile di roba e aggiunto una montagna di immondizia che Tolkien non ha mai scritto", "L'irrispettoso adattamento del libro (Frodo che viene salvato da Arwen, ad esempio) è solo l'inizio", "Nulla più di un film action, la magia di Tolkien è andata perduta" sono alcune delle assurde sentenze che si leggono nei post di cui sopra.

Insomma, è chiaro che a ognuno spetti il diritto di esprimere il proprio parere: prima di andarci giù duri, però, forse sarebbe meglio aspettare un po' di tempo! Chissà che gli autori di quelle recensioni avranno cambiato idea, nel corso degli anni! A proposito della serie Amazon, comunque, qui trovate un approfondimento sui meravigliosi VFX de Gli Anelli del Potere.