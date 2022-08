Gli Anelli del Potere, il regista: 'Ammiro Jackson e ciò che ha fatto con la sua trilogia'

Sebbene Jackson non sia stato coinvolto ne Gli Anelli del Potere, il regista della serie Amazon Prime Video ha voluto esprimere tutta la sua ammirazione per il papà della trilogia cinematografica sottolineando la sua grande capacità nel riproporre nei suoi film le atmosfere tolkeniane.

In un'intervista con Collider J.A. Bayona sottolineando tutto il suo entusiasmo per il ritorno alla Terra di Mezzo ha detto: "A dire la verità, mi piacerebbe davvero tanto poter entusiasmare le persone per questo ritorno alla Terra di Mezzo. Perché essendo così eccezionali i libri di Tolkien, penso che tutti i valori che puoi trovare in quelle pagine siano necessari al giorno d'oggi. Quindi, se riuscissimo a ricondurre con entusiasmo le persone ai libri di Tolkien, permettendo loro di riscoprirli, sarebbe davvero fantastico".

Ha poi aggiunto: "Quando penso ai film di Peter Jackson, la cosa che amo e la cosa che ammiro di più è quanto sia stato bravo a catturare lo spirito di Tolkien. Quindi, alla fine, si tratta di andare al materiale originale, andare ai libri. Quindi questo è quello che ho provato a fare anche io. Sono tornato ai libri, li ho letti di nuovo e c'è tutto dentro. Non puoi fare altro che notare quanto fosse cinematografico Tolkien, il modo in cui ritrae il paesaggio e riflette l'umore dei personaggi. Questo è il tipo di stile che amo".

Bayona menziona poi il suo momento preferito nella trilogia originale: il finale de Il Ritorno del Re. Il regista ha detto di essere rimasto colpito dall'incoronazione di Aragorn, quando il sovrano e l'inquadratura tutta si inginocchia davanti agli hobbit. Ha descritto la scena come "bella" e ha poi aggiunto: "Il mondo inginocchiato davanti agli hobbit".