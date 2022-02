Gli Anelli del Potere, il regista Bayona condivide un incredibile fan poster!

Il regista dei primi 2 episodi della serie Amazon Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha condiviso sul suo profilo Instagram un incredibile poster fan-made per quello che è a tutti gli effetti uno degli show più chiacchierati del momento!

Dopo uno strabiliante lancio promozionale, Amazon sta lasciando ai fan il tempo di digerire i primi dettagli emersi dal trailer de Gli Anelli del Potere, mostrato per la prima volta durante l'Half-Time Show della recente edizione del SuperBowl.

Mentre ci si interroga sulla possibilità che la serie Amazon sia un prequel della trilogia filmica de Il Signore degli Anelli, anche alla luce della discussa questione dei diritti sulle opere letterarie di questo universo narrativo (ve ne parliamo in questo approfondimento su Gli Anelli del Potere), il regista dei primi due episodi, lo spagnolo Juan Antonio García Bayona, riporta i fan a quelle prime immagini, condividendo un incredibile fan poster.

Nel post Instagram che potete vedere a fine articolo, Bayona pubblica un poster realizzato dal digital artist scozzese Liam McEwan, che ritrae i personaggi visti nel primissimo teaser della serie Amazon Prime Video.

Nell'attesa di un trailer ufficiale, che probabilmente arriverà tra qualche mese, iniziano a diffondersi anche le prime ipotesi scaturite dai frammenti di immagini viste finora, come quella che riguarda la battaglia del trailer de Gli Anelli del Potere: il combattimento fa parte di una delle guerre della Seconda Era? Oppure si tratta di un flashback ad alcuni eventi della Prima Era che potrebbero svelare le ragioni della sete di vendetta di Galadriel?

Per scoprirlo, non ci resta che aspettare il debutto de Gli Anelli del Potere, che esordirà il 2 settembre in streaming su Amazon Prime Video.