Gli Anelli del Potere, il regista J.A. Bayona sulle riprese: 'Ho creato un mondo da zero'

Era il giugno 2022 quando il regista J. A. Bayona definì Gli Anelli del Potere "molto più di una serie Amazon", e ora, a un anno di distanza, torna sul controverso prequel de Il Signore degli Anelli per parlare della sua esperienza durante le riprese.

Alla domanda su come si fosse sentito nel dirigere una storia ambientata nell'universo narrativo de Il Signore degli Anelli, Bayona ha dichiarato di non essere riuscito a "trovare il tempo per provare quella sensazione, perché ero impegnato ogni singolo giorno e non ho proprio avuto modo di rifletterci sopra. Ricordo che stavamo girando davanti all'albero degli Elfi, e nel vedere il set e le comparse vestirsi da Elfi ho pensato: 'Oh mio Dio, sto girando robe sul fottutissimo Signore degli Anelli!'. È stava una sensazione incredibile, ma ci sono volute settimane prima di poterla sperimentare".

Riguardo la sua ispirazione artistica, "Faccio riferimenti a dipinti e film, ma non alle pellicole di Peter Jackson. Per i Nani, ho tratto ispirazione da molti film di [Andrei] Tarkobsky e da quelli russi. La costumista Kate amava tutti quei riferimenti, così li usammo per lo spettacolo. Ma la maggior parte delle pellicole e dei quadri era datata, non certo recente". In particolare, la difficoltà maggiore è stata "creare quei mondi da zero, perché non c'era niente, quasi niente prima che io arrivassi lì, perciò abbiamo dovuto intraprendere un lavoro immane".

La prima stagione è disponibile su Prime Video. Quando arriveranno i nuovi episodi? Purtroppo, Gli Anelli del Potere 2 ha avuto un altro problema durante le riprese.