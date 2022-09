Gli Anelli del Potere, le riprese VFX utilizzate nella serie? Il numero è pazzesco

Gli Anelli del Potere è disponibile da oggi su Prime Video, ma oltre all'eccitazione derivante dal ritornare alla Terra di Mezzo, i fan si staranno anche chiedendo in che modo Amazon ha potuto realizzare uno show che solo dal punto di vista squisitamente visivo sembra a dir poco impressionante. Il produttore ha parlato dell'impiego di VFX.

Ora, le persone che lavorano dietro le quinte hanno rivelato che sono state utilizzate oltre 10.000 riprese VFX per ricreare il mondo fantastico che vedremo negli episodi della serie.

Il produttore di VFX, Ron Ames, ha dichiarato a Variety che oltre 20 studi di effetti visivi sono stati coinvolti in quello che è probabilmente uno dei progetti televisivi più costosi in circolazione. Sono stati ingaggiati circa 1500 artisti VFX per ricreare il mondo di Tolkien di cui la gente si è già innamorata, come dimostrano i meme su Gli Anelli del Potere già in circolo sui social. Alcune delle grandi aziende coinvolte nello spin-off fantasy sono Weta FX (Thor: Love and Thunder), DNEG (Doctor Who) e Industrial Light & Magic (Obi-Wan Kenobi).

Secondo Ames, la serie, della durata di otto ore, è "progettata per essere riprodotta come un'esperienza cinematografica" e, nonostante le limitazioni dello schermo, sembrerà di guardare la serie su uno schermo IMAX.

"Il nostro obiettivo era lo schermo da 65 pollici di casa, ma l'abbiamo realizzato in modo che potesse essere riprodotto tecnicamente in modo eccellente su tutti gli schermi fino all'IMAX. È rifinito con una risoluzione da sala cinematografica".

In una precedente intervista, il regista della serie, J. A. Bayona, ha dichiarato di aver voluto "catturare lo spirito di Tolkien" nel dirigere la serie e di volersi assicurare di non fare eccessivo affidamento su questa nuova tecnologia cinematografica.