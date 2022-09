Gli Anelli del Potere, una scena è stata davvero stressante da girare: ecco quale

Il clamoroso riscontro de Gli Anelli del Potere ha sicuramente rallegrato e non poco il cast della serie Amazon che negli ultimi giorni, ha voluto anche raccontare alcuni retroscena sulla sua realizzazione rivelando quale è stata la scena più stressante da girare.

A rivelarlo è stato Ismael Cruz Córdova, interprete di Arondir, che nella sua caccia agli orchi nella seconda puntata, si è visto costretto a strisciare per sudici e strettissimi tunnel. Naturalmente, l'attore ha avuto a che fare con un set costruito ad hoc ma, non per questo le riprese sono risultate più semplici e piacevoli.

"É stato ancora più stressante nella vita reale. È stato incredibile. I tunnel sono stati costruiti, intendo l'intera struttura, quindi molte volte mi vedi passare attraverso il tunnel composti da una serie di parti mobili che continuavano a ricostituirsi, potevamo andare avanti all'infinito. Era davvero sporco, gli spazi erano molto stretti, e poi c'era quel senso di claustrofobia".

Altra difficoltà enorme per l'attore, è stata chiaramente quella di strisciare in tunnel assai stretti con la indiscutibile grazia di un elfo: "É un elfo, quindi ho dovuto capire come muovermi come un elfo. E c'era, come puoi vedere, quella torcia che ho dovuto tenere per la maggior parte del il tempo e muovermi con un braccio solo ha reso tutto più difficile. Ho provato a prendere spunto da una pantera, un coccodrillo, esseri che mantengono la grazia del loro corpo mentre fanno cose complesse. Ho cercato di mantenere in tutti i modi quella natura stoica dell'elfo che resta sempre e comunque impassibile e concentrato."

Insomma, visto tutto l'impegno profuso in questa scene e sicuramente anche in molte altre che ancora non abbiamo avuto modo di vedere, le critiche di Elon Musk a Gli Anelli del Potere non devono aver fatto molto piacere all'interprete di Arondir.

Che ne dite di questa serie Amazon? Vi sta piacendo? Come sempre, aggiornateci nei commenti.