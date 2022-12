Gli Anelli del Potere: tagliata QUELLA scena chiave tra Elrond e Durin, ma perché?

In attesa della seconda stagione di LOTR: Gli Anelli del Potere che vede 8 nuove entries, l'attore che interpreta il Principe Durin ha parlato di una scena importante tra lui ed Elrond che non è stata inclusa nel montaggio.

In una recente intervista per TV Line, Owain Arthur ha parlato del contenuto di tale scena (che vedeva il Principe Durin IV dire a Elrond la chiave per salvare il suo popolo). Vediamo cosa ha detto l'attore:

"Gli do il minerale senza che mio padre mi vedesse, così ci sarà speranza. Mi piace che Durin sia andato contro il padre per il suo amico. Ha seguito il suo cuore e ha fatto ciò che pensava fosse giusto fare", ha affermato Arthur. Un gesto molto significativo per l'amico, con la quale non c'era stato un inizio propriamente roseo:

"Avevamo avuto un po' di litigi all'inizio, ma quel gesto ci ha reso più forti e ne siamo guariti", aggiunge l'attore. Un vero peccato che tale scena non sia stata inclusa nella prima stagione di Gli Anelli del Potere, dato che avrebbe mostrato ancora di più dell'amicizia tra i due e dato un pizzico di speranza per il popolo di Elrond.

In attesa della seconda stagione, vi rimandiamo ad una nostra news su ciò che ci aspetta da Gli Anelli del Potere 2.