Gli Anelli del Potere, gli sceneggiatori su Adar: ispirato da un film di Alfred Hitchcock

Nel corso di una recente intervista concessa a Total Film, gli sceneggiatori della serie evento Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere hanno parlato a lungo delle ispirazioni principali dello show, soffermandosi in particolare sul personaggio di Adar. Quest'ultimo costituisce il villain principale della narrazione di questa prima stagione.

Dopo aver parlato di Sauron e anticipato le prime novità de Gli Anelli del Potere 2, J.D. Payne e Patrick McKay, parlando del concepimento del personaggio di Adar, hanno rivelato che l'ispirazione principale deriva da un villain di un film di Alfred Hitchcock.

"Tolkien parla della creazione degli Orchi, e ci sono un paio di possibili storie di origini per loro", dice Payne. "Quella che ci sembrava davvero affascinante era l'idea che ci fossero Elfi corrotti. E quindi ci siamo chiesti: 'Come sarebbe? Come funziona questo processo? E se dovessimo incontrare uno di questi Elfi? Chi è stato il primo, o uno dei primi, ed è ancora a Mordor?'. Erano i padri dell'intera razza degli Orchi e quell'idea ci sembrava così ricca di possibilità. Quando abbiamo iniziato a sviluppare il personaggio di Adar, che letteralmente significa padre, ci siamo detti: 'Beh, come dovrebbe essere?'. Avremmo avuto questo personaggio antico che era in circolazione, quasi fin dall'inizio. Avrebbe avuto il peso dei giorni, degli anni e dei millenni sulla fronte.

"Quando abbiamo iniziato il lavoro di progettazione, abbiamo spaziato un po' dappertutto, ne abbiamo fatti alcuni che erano molto più orcheschi e da incubo, in cui era diventato quasi un orco a tutti gli effetti. E poi alcuni non avevano quasi nulla: era fondamentalmente un Alpha con solo piccole deviazioni. Alla fine, siamo arrivati alla nostra versione, dove si può sicuramente dire che è elfico, si possono vedere le sue orecchie, si può vedere la struttura del suo viso, c'è una certa bellezza, ma è una bellezza decaduta. Abbiamo poi lavorato con l'attore, Joseph Mawle, per trovare il modo in cui si sarebbe collegato e relazionato con il personaggio.

"E poi c'è il rapporto con Galadriel, perché anche lei è un'elfa molto antica. È in circolazione da molto, molto tempo ed è stata anche toccata dall'oscurità, come dice lui, si guardano come in uno specchio e sono in grado di richiamarsi a vicenda su alcuni lati dei loro caratteri".

McKay aggiunge che il suo film preferito di Alfred Hitchcock è Notorious, il cui cattivo ha in parte ispirato Adar.

"È un cattivo assolutamente spietato e che ucciderà la donna che ama, ma tutto ciò proviene da un luogo in cui si capisce perché è così importante per lui [non essere catturato]", dice McKay. "Questo non lo rende un cattivo più debole; lo rende un cattivo più forte, perché si capisce che la posta in gioco è alta. E certamente aspiriamo a un cattivo che ha un motivo per cui, dal suo punto di vista, è l'eroe. Uno dei tanti motivi per cui ci piace guardare questo cattivo è proprio questo".

