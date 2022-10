Gli Anelli del Potere, gli sceneggiatori su Sauron: 'E' come un'ombra che si diffonde'

Il mistero dell'identità di Sauron è senza ombra di dubbio tra gli argomenti più chiacchierati e discussi dai fan de Gli Anelli del Potere, che è ora arrivata al suo sesto episodio.

Recentemente, in un'intervista con The Hollywood Reporter, gli showrunner della serie Patrick McKay e J.D. Payne hanno proprio parlato dell'alone di mistero che accompagna il personaggio dall'inizio dello show.

"È un'altra cosa di Tolkien, ovvero che quando un'ombra si diffonde - come sta accadendo nel nostro spettacolo - colpisce le relazioni di tutti. Anche Frodo e Sam. Sono migliori amici, eppure hanno iniziato a diffidare l'uno dell'altro perché questa è una manifestazione di quell'ombra. Quindi avere un pubblico che sospetta che questa persona o quella persona possa essere Sauron li sta attirando nella stessa ombra che sta sopraffacendo tutti noi, rendendoci sospettosi l'uno dell'altro" , ha spiegato Payne.

Nell'intervista, McKay ha inoltre parlato della scelta di non inserire Sauron nello show fin dall'inizio:

"Sarebbe stato molto allettante rendere la prima stagione un The Sauron Show, incentrato sui cattivi", dice McKay. “Ma volevamo che quel livello di male e che quella complessità del male emergessero in un mondo di cui ti senti parte. Volevamo farvi innamorare di nuovo della Terra di Mezzo. Volevamo farvi capire e relazionare con ciascuno di questi personaggi, prima di metterli alla prova come mai è stato fatto prima.

E voi condividete questa scelta? Diteci la vostra nei commenti! In attesa dei nuovi episodi, vi lasciamo con il pensiero di Jeff Bezos su Gli Anelli del Potere.