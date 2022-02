Gli Anelli del Potere: alla scoperta degli elfi della serie Amazon

Nella notte italiana, durante il Super Bowl, è stato rilasciato il primo attesissimo trailer de Gli Anelli del Potere, la serie Amazon ambientata durante la Seconda Era della Terra di Mezzo. Scopriamo dunque qualcosa di più sui tre elfi, presentati attraverso i poster ufficiali de Gli Anelli del Potere diffusi nei giorni scorsi.

Galadriel

Il personaggio di Cate Blanchett nella trilogia di Peter Jackson, è qui interpretato da Morfydd Clark. Si tratta sicuramente di una delle pedine più importanti del racconto in quanto sembra che all'inizio della serie si muoverà alla ricerca dei fedeli a Morgoth, il maestro di Sauron, la cui sconfitta ha di fatto segnato l'inizio della Seconda Era. E proprio a seguito di questo evento, l'Oscuro Signore si è dato alla fuga, riapparendo quasi mille anni dopo sotto le mentite spoglie di Annatar il cui nome significa "Signore dei Doni", cercando in ogni modo di irretire gli Elfi e insegnando poi ai Noldor dell'Eregion a forgiare gli Anelli del Potere. Solo Galadriel sembra però comprendere la sua reale natura ed esserne sospettosa e così scoperto l'inganno, l'elfa riesce a nascondere gli Anelli a Sauron.

Elrond

Interpretato qui da Robert Aramayo e precedentemente da Hugo Weaving nei film di Peter Jackson, è un altro membro del Consiglio Bianco durante la Terza Era della Terra di Mezzo, ma ne Gli Anelli del Potere gli spettatori lo incontrano all'inizio della sua ascesa. Elrond è mezzelfo, una razza ibrida, scegliendo però a differenza del fratello Elros, la via dell'immortalità. Si dirige quindi Lindon, la capitale degli elfi della Terra di Mezzo, portando poi con se uno dei tre anelli incontaminati di Celebrimbor.

Arondir

Si tratta di un personaggio nuovo di zecca, interpretato da Ismael Cruz Córdova. Dal momento che non è presente in nessuno dei testi di Tolkien, è difficile dire quale sarà la sua storia. Per ora, sappiamo solo che si innamora di una donna umana di nome Bronwyn, interpretata da Nazanin Boniadi. Questo amore tra un elfo e un essere umano rispecchia sostanzialmente quello tra Lúthien e Beren, gli antenati di Elrond, e quello che la figlia di Elrond, Arwen, proverà per Aragorn, futuro re di Gondor.