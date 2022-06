Gli Anelli del Potere, nella serie Amazon le prime orchesse di Il Signore degli Anelli

La prima serie del franchise Il Signore degli Anelli, intitolata Gli Anelli del Potere, mostrerà per la prima volta degli orchi inediti nella Terra di Mezzo. Nell'intervista rilasciata a IGN, la produttrice esecutiva Lindsey Weber ha svelato un dettaglio sui mostruosi personaggi che vedremo nello show di Amazon Prime Video.

"Ci sono alcune donne orchesse che ho veramente amato" ha dichiarato Weber nel corso della chiacchierata con la stampa.

Secondo Jamie Wilson, che lavorò alla trilogia di film de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson e ora è capo del reparto protesico di Gli Anelli del Potere, gli orchi visti nelle prime immagini dello show hanno un aspetto fresco rispetto a quelli di Jackson.



"Il modo in cui li ho descritti al mio team, è un po' come se fossero le versioni per bambini. Non sono in realtà bambini, ma sono loro che escono dall'oscurità" ha dichiarato Wilson.

In particolare, Gli Anelli del Potere è ambientato durante la Seconda Era, migliaia di anni prima degli eventi della trilogia de Il Signore degli Anelli. Recuperate il nostro approfondimento sulla Seconda Era del franchise tratto dai romanzi di J.R.R. Tolkien.



Ricordiamo che Tolkien non ha mai menzionato orchesse nelle sue storie, tanto che gli orchi mostrati in Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit sono esclusivamente maschi. Tuttavia Tolkien confermò in una lettera datata ottobre 1963 che le orchesse dovevano essere esistite nella Terra di Mezzo:"Ci devono essere state delle orchesse. Ma nelle storie che vedono gli orchi soltanto come soldati al servizio di signori malvagi non si conosce nulla sulle loro vite. Non si sapeva molto".



Scoprite sul nostro sito le prime immagini degli orchi di Gli Anelli del Potere.