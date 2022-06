Gli Anelli del Potere: sguardo ravvicinato ai Troll delle Nevi in questa nuova immagine

Si avvicina a grandi passi l'uscita de Gli Anelli del Potere e a parte un unico trailer che, in realtà, ha lasciato molti insoddisfatti, Amazon sta centellinando il materiale promozionale della serie prequel de Il Signore degli Anelli. Ora, grazie a una nuova intervista di Empire, possiamo dare uno sguardo più nitido ai Troll delle Nevi.

Non ci saranno solo gli Anelli, ne Gli Anelli del Potere! Ma una sequela di Regni e Regnanti, elfi e maghi, creature e cacciatori si prepara a popolare la Terra di Mezzo reimmaginata dalla serie Amazon da un miliardo di dollari. E proprio per questo, in realtà, tanto bistrattata: non per il miliardo, ma per il fatto che venga investito su qualcosa che il fandom reputa tanto avulso dal canone originale di Tolkien. A questo proposito però, proprio la diretta concorrenza rappresentata da George R.R. Martin è intervenuta per difendere la serie e accusare di tossicità il fandom di LOTR (come di molti altri franchise).

Sia come sia, di tutte le creature che troveremo nella Terra di Mezzo, una nuova immagine resa pubblica da Empire e che trovate in calce all’articolo ha voluto “deliziarci” con una in particolare, un Troll delle Nevi. Si tratta in realtà dello stesso – e probabilmente anche del medesimo frame – che si intravedeva rapidamente nel trailer. Ma Empire ci permette ora di metterlo davvero a fuoco in alta risoluzione e comprendere le proporzioni della creatura che ci troveremo davanti. Nel vasto mondo di JRR Tolkien, i troll delle nevi sono molto grandi, di colore grigio-bianchi e altrettanto rari. Predano le regioni settentrionali della Terra di Mezzo e si trasformano in pilastri di scorie ghiacciate quando sono esposti al sole.

Quella sostenuta da Empire è la stessa intervista in cui il co-showrunner Patrick McKay ha rifiutato l’idea di una competizione fra LOTR e Gli Anelli del Potere: “Chiunque si avvicini a Il Signore degli Anelli dal punto di vista dei film sbaglierebbe nel non rendersi conto di quanto Jackson abbia reso i romanzi in modo così meraviglioso. Ma noi siamo ammiratori da lontano, tutto qui. Gli Anelli del Potere non cerca di competere con i film. Puoi provare ad allenarti tenendo il passo con i Joneses, ma uno dei mantra su questo era di tornare al materiale originale e chiedersi: ‘Cosa farebbe Tolkien?’". E voi, che ne pensate? Approverebbe questo Troll delle Nevi? Ditecelo nei commenti!