Gli Anelli del Potere, la showrunner: 'Sauron vuole guarire la Terra di Mezzo a modo suo'

La prima stagione de Gli Anelli del Potere è ufficialmente giunta al termine. In occasione del rilascio dell'ottavo episodio su Prime Video, la showrunner e produttrice esecutiva Gennifer Hutchison ha parlato con Collider.Com della serie e di alcuni dei momenti più importanti. Ecco le sue parole:

"Quello che dirò a riguardo è che finché lo Straniero non apprenderà il suo nome, perché non l'ha ancora capito, noi non verremo veramente a conoscenza del suo nome" ha dichiarato la Hutchison parlando dell'identità dello Straniero, identificato da quasi tutti come Gandalf. Infatti, lo Straniero si scopre essere uno Stregone o Istari e, sebbene il suo nome non venga mai citato, nell'episodio finale si rivolge a Nori con un'iconica battuta de Il Signore degli Anelli, che recita: "Quando sei in dubbio, Elanor Brandipiede, segui sempre il tuo naso".

Alla domanda riguardante le vere intenzioni di Sauron, la Hutchison ha poi risposto: "Sottoscrivo sempre l'idea che un cattivo raramente si prefigge di essere semplicemente malvagio. C'è sempre un'intenzione dietro, per quanto distorta sia. Nella sua mente vuole guarire la Terra di Mezzo, e nella sua mente, è l'unico che può farlo – o con Galadriel. C'è quella sincerità in quello che vuole fare, è un sentimento genuino. Ovviamente, come sappiamo, questa cosa non andrà a finire bene".

Parlando invece di Galadriel, che vediamo turbata e sfiduciata dopo il tradimento di Halbrand, la showrunner ha dichiarato:

"Ora mette in discussione tutte le decisioni che ha preso in precedenza. Viene da un momento in cui... non solo prova rabbia, ma anche vergogna o frustrazione".

