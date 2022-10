Gli Anelli del Potere, gli showrunner sul finale:'La posta in gioco sarà più grande'

Da oggi è disponibile su Prime il penultimo episodio della prima stagione di Gli Anelli del Potere, serie tv de Il Signore degli Anelli ambientata migliaia di anni prima di Lo Hobbit e della prima trilogia di Peter Jackson. In attesa dell'episodio finale, gli showrunner hanno partecipato ad una Q&A e risposto a parecchie domande.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Gli Anelli del Potere. Scoprite sul nostro sito come nasce Mordor, una delle location simbolo dell'universo de Il Signore degli Anelli.



In particolare JD Payne e Patrick McKay hanno parlato dell'episodio 8, quello conclusivo:"Ci sono alcune trame che si uniranno. Abbiamo mandato via alcune persone, in alcuni posti i Númenórean tornano a casa, e lì ci saranno sorprese che li aspettano. Avete visto Galadriel e Halbrand andarsene da qualche parte. Abbiamo lasciato Elrond in una situazione in cui tutto ciò che ha è un pezzo di mithril. Cos'ha intenzione di fare? Gli Elfi stanno ancora sparendo. Questo porta a pensare che ci sia qualcosa che è stato preparato per tutta la stagione che sta per scontrarsi, si spera in maniera divertente e inaspettata".



"Può diventare molto allettante concludere la stagione con un'enorme battaglia. Ci piace l'idea di uno scontro più intimo ed emotivo" ha proseguito McKay "Almeno, questa era l'aspirazione. E poi andare sempre più a fondo del personaggio. Vogliamo che la posta in gioco sia più grande, ma non necessariamente nell'ambito degli effetti speciali. Una tentazione e una trappola che vediamo in molti film e in alcuni grandi show è come se dovessi continuare a superarti [..]".



Quali saranno le rivelazioni dell'ultimo episodio? Quale sarà la posta in palio? Seguite con noi la serie Amazon con la recensione dell'episodio 7 di Gli Anelli del Potere.