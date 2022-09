Gli Anelli del Potere, Sophia Nomvete: 'Abbiamo parlato di ogni tipo di barba per Disa'

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha riportato sullo schermo la Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien e, per la prima volta, sono presenti delle donne nane, Sophia Nomvete, interprete di Disa, la principessa canterina di Khazad-dûm introdotta nel secondo episodio, ha raccontato l'evoluzione del suo personaggio nel corso della produzione.

Naturalmente, il fatto di interpretare la prima donna nana comporta alcune controversie: in particolare, dov'è la barba? Questa è la domanda che sembra essere sulla bocca di tutti, soprattutto grazie a una famosa interazione tra Gimli, Aragorn ed Eowyn nel film Le due torri di Peter Jackson.

"È vero che non si vedono molte donne nane", dice Gimli a Eowyn mentre si recano al Fosso di Helm. "E infatti sono così simili nella voce e nell'aspetto che spesso vengono scambiate per uomini nani". Aragorn interviene: "E' a causa della barba". Al che Gimli continua: "E questo, a sua volta, ha dato origine alla credenza che non esistano donne nane e che i nani spuntino da buchi nel terreno! Il che, ovviamente, è ridicolo".

Tolkien stesso ha scritto nelle Appendici de Il Signore degli Anelli che i nani: "Sono così simili agli uomini nella voce e nell'aspetto, e nell'abbigliamento se devono partire per un viaggio, che gli occhi e le orecchie degli altri popoli non riescono a distinguerli".

Sophia Nomvete in una intervista a Total Film ha commentato: "La conversazione è stata brillantemente collaborativa. Il team di produzione ne ha sempre discusso e noi ne abbiamo sempre parlato. Stavamo costruendo questo personaggio da zero. Abbiamo discusso di ogni tipo di lunghezza della barba e abbiamo deciso brillantemente di scegliere la versione di questa bella, bellissima interpretazione dei peli facciali per Disa. E poi il suo look: in realtà c'era una prima bozza del suo costume, che era molto più pesante e un po' più roccioso e massiccio.

"E poi, all'improvviso, il team ha avuto questa splendida idea: 'E se celebrassimo la passione e la sessualità di Disa, e il modo in cui non si vergogna di sentire, amare, essere, e il suo corpo, e la sua forza?'. E per tutto ciò che sono, e per tutto ciò che il mondo fa e non vede abbastanza dal punto di vista cinematografico, ero così felice e orgogliosa ed entusiasta di essere celebrata".

Nomvete ha proseguito: "Ha una certa morbidezza. Abbiamo tutto questo incredibile oro e forza, e tutte le risorse che i Nani hanno con i materiali che li circondano. Ma c'è una morbidezza in Disa. Ne parlavamo: 'E se ci fosse qualcosa che rappresenta un po' d'acqua?'. Così è nato il costume grigio, fluido, lungo, con un'enorme fessura lungo la gamba, con questi incredibili stivali che pesano circa 5 chili l'uno. Ma è stata una grande collaborazione tra un milione di versioni di ciò che poteva essere, e la ricerca di ragioni, che fossero mitiche, legate al personaggio, alla storia e uniche, per costruire questa meravigliosa visione".

Nel frattempo, la premiere de Gli Anelli del Potere è un successo, nonostante le critiche non richieste di Elon Musk.