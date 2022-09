Gli anelli del potere, spiegazione del finale: chi è Adar e chi lo interpreta?

Il signore degli anelli Gli anelli del potere è su Prime Video da oggi con il suo terzo episodio, che ancora di più rispetto alla premiere della scorsa settimana ha lasciato in sospeso gli spettatori con un grosso cliffhanger finale.

Nel corso della puntata, infatti, viene presentato un misterioso individuo chiamato Adar, il cui nome tra l'altro serve anche come titolo dell'episodio: il personaggio però non viene mai mostrato in faccia, appare negli istanti finali sempre fuori fuoco e i titoli di coda arrivano all'improvviso censurando il suo primo piano. Tuttavia, qualcosa sul conto di Adar la sappiamo, se non volete aspettare la prossima settimana.

Adar è un nuovo personaggio creato appositamente per la serie di Prime Video, quindi la sua vera identità rimarrà un mistero almeno fino alla messa in onda della nuova puntata de Gli anelli del potere, ma la puntata conferma che si tratta di un leader dell'esercito degli Orchi. Adar sarà interpretato da Joseph Mawle, famosa star di Game of Thrones che ha vestito i panni di Benjen Stark nella serie fantasy di HBO tratta dai romanzi di George RR Martin, anche se è interessante notare che, durante l'approfondita copertura di Total Film sullo show, il reparto trucco si è riferito al suo personaggio come Oren, presumibilmente allo scopo di mescolare le carte in tavola.

Al momento non è chiaro chi sia davvero Adar, né se si tratti di uno dei tanti nomi usati da Sauron per celare la sua vera identità: secondo gli esperti di Tolkien, “Adar” è una parola elfica che assume il significato di “padre” (lo si può dedurre dal nome elfico di Tom Bombadil, Iarwain Ben-adar, traducibile in “Più vecchio e senza padre”) e in questo caso lo si potrebbe intendere come 'padre' degli Orchi. Ovviamente la sua presenza nello show ha generato teorie sul fatto che possa essere effettivamente il Signore Oscure, che durante la Seconda Era della Terra di Mezzo restò nell'ombra dopo la sconfitta del suo comandante, Morgoth.

Ma, prima di fare qualsiasi tipo di ipotesi, vale la pena ricordare che il co-creatore della serie J.D. Payne ha anche detto che il ritorno di Sauron "potrebbe avvenire in un modo che la gente non si aspetta": del resto il Signore Oscuro è un Annatar, un mutaforma in parole povere, il che significa che potrebbe nascondersi dietro qualunque volto.

Gli anelli del potere tornerà su Prime Video ogni venerdì con una nuova puntata fino al gran finale della prima stagione, previsto per il 14 ottobre.