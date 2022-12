Gli Anelli del Potere: sette nuove aggiunte al cast della Stagione 2! Chi sono?

Sono da poco iniziate le riprese di Gli Anelli del Potere Stagione 2, e tra novità e fermento generale arriva la notizia di sette nuove aggiunte al cast principale. A quanto pare, inoltre, saranno dei personaggi ricorrenti. Da ora è possibile sapere l'identità degli attori scelti.

Con l'inizio delle riprese della seconda stagione di Gli Anelli del Potere, gli spettatori verranno catapultati nuovamente nell'universo Tolkieniano. La serie prequel è al momento sommersa da un versante di apprezzamento generale e uno completamente critico, soprattutto nei confronti del finale di stagione. (a tal proposito vi rimandiamo alla nostra recensione dell'episodio 8 di Gli Anelli del Potere). Le polemiche del pubblico sono state però recepite ed ascoltate dagli autori dello show, i quali hanno dichiarato di star alzando l'asticella.

Ma veniamo agli attori: una delle sette nuove entry del cast sarà Ben Daniels (The Exorcist, Flesh and Bone, Jupiter's Legacy, Locke tra i molteplici titoli. Nelle nuove aggiunte ci saranno anche: Amelia Kenworthy, attrice della RADA; Gabriel Akuwudike, conosciuto per Hanna o anche per Ridley Road e Informer; Yasen Atour (The Witcher, Robin Hood - L'origine della Leggenda); Nia Towle (Pesuasion) e Nicholas Woodeson (Firebird, Rome, The Danish Girl). Infine, Sam Hazeldine (Peaky Blinders, La Casa nel Bosco) sostituirà Joseph Mawle nel ruolo dell'orco Adar.

Vi ricordiamo che le riprese della seconda stagione di Gli Anelli del Potere sono già iniziate, ma non è ancora nota la data d'uscita. Tuttavia, pare che il secondo capitolo avrà 8 episodi, proprio come la prima stagione.