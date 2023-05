Gli Anelli del Potere, una star de Lo Hobbit si rifiuta di seguire la serie

Gli Anelli del Potere è una serie televisiva statunitense creata da J. D. Payne e Patrick McKay, basata sulle appendici del romanzo Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien. La serie è ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi raccontati ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.

Gli Anelli del Potere ha riscontrato un notevole successo quando è stato rilasciato, ma altrettante sono state le critiche e le lamentele da parte sia dei lettori accaniti di Tolkien, che di chi ha amato e continua, tutt'oggi ad amare, la trilogia originale di Peter Jackson.

A questo proposito se volete sapere cosa ne pensiamo noi dello show, ecco qui la nostra recensione degli Anelli del Potere.

Interessante a questo punto è sapere anche cosa ne pensano gli attori delle due trilogie dirette dal regista, a questo proposito è intervenuto di recente l'interprete di Thorin scudo di quercia, Richard Armitage.

La star dello Hobbit, durante un'intervista con Radio Times, ha dato una risposta piuttosto schietta sul motivo per cui si rifiuta assolutamente di guardare Gli Anelli del Potere.

L'attore ha infatti spiegato che semplicemente non ha più alcun interesse per il genere fantasy, specie dopo aver trascorso alcuni anni della sua vita lavorando alla trilogia de Lo Hobbit. Ecco nello specifico cosa ha detto.

"Dopo più di due anni nella terra di mezzo non sono più attratto dal fantasy. Credo sia legittimo cambiare in questo lavoro, come dimostrano le mie recenti scelte cinematografiche".

Insieme ad Armitage, anche Bernard Hill ha criticato Gli Anelli del Potere, usando però parole molto più forti ed accusatorie su ciò che si nasconde, a detta sua, dietro la realizzazione dello show Amazon.

Nonostante alcuni attori non apprezzino o non siano interessati a ciò che circonda questo spettacolo, questo non deve distogliere l'attenzione dalla oggettiva qualità riservata alla realizzazione di quest'ultimo, che sicuramente non ha finito ciò che ha da dire ancora.