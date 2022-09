Gli anelli del potere: la storia di Finrod, fratello di Galadriel, e il legame con Aragorn

Gli anelli del potere è diventato il maggior debutto di sempre su Prime Video con i suoi primi due episodi, ma in occasione dell'uscita della terza puntata della prima stagione della serie tv de Il signore degli anelli vi chiediamo: chi è Finrod, il fratello di Galadriel?.

Finrod ha un ruolo davvero marginale de Gli anelli del potere, e serve essenzialmente come benzina per il motore che muove l'arco narrativo di Galadriel, ma la sua storia è strettamente legata alla Terra di Mezzo e alla Seconda Era: per capirla, però, dobbiamo fare un passo indietro, come spesso accade con la mitologia di JRR Tolkien.

Gli elfi sono i primi "figli" di Iluvatar, l'essere supremo che ha creato ogni cosa ad Arda, il mondo al centro dell'universo narrativo di Tolkien del quale La terra di mezzo è solo uno dei contenenti conosciuti. Gli elfi originariamente provenivano dalla Terra di Mezzo, ma molti lasciarono la loro terra natale per raggiungere il regno di Valinor dei Valar (le entità più potenti dopo Iluvatar): proprio Valinor è il luogo in cui abbiamo visto la giovane Galadriel e Finrod all'inizio de Gli anelli del potere, nella scena introduttiva della serie. Ciò che l'episodio non dice è che la famiglia dei due fratelli elfi è la più importante degli elfi Ñoldorian, dato che il nonno di Galadriel e Finrod, Finwë, fu il primo Sommo Re dei Ñoldor, al quale succedette Fëanor (Elrond ammira il martello di Fëanor nel secondo episodio dello show.)

Ma il primo Signore Oscuro della Terra di Mezzo Morgoth, manipolò l'orgoglioso Fëanor rendendolo sospettoso nei confronti dei Valar, e spingendolo contro suo fratello Fingolfin, facendogli credere che volesse usurpare la sua posizione di erede. Quando Morgoth, lui stesso uno dei 14 Valar, uccise Finwë, Fëanor e i suoi figli giurarono un voto che maledisse la loro casa per sempre, e il giuramento alla fine portò alla morte di suo nipote, Finrod. Fëanor infatti guidò il primo dei tre eserciti Ñoldor che tornarono nella Terra di Mezzo per inseguire Morgoth, al quale seguirono altri due eserciti, uno guidato da suo fratello Fingolfin e un altro guidato dal figlio più giovane di Finwë, Finarfin, padre di Finrod e Galadriel, che andarono con lui in guerra: quando però Finarfin tornò indietro dopo essere venuto a conoscenza di una profezia di sventura, i suoi figli rimasero nella Terra di Mezzo e si unirono Fingolfin, che divenne re dei Noldor sulla Terra di Mezzo quando Morgoth uccise Fëanor. La guerra degli elfi con Morgoth però sarebbe durata secoli, con Fingolfin che morì in duello contro Morgoth.

Nel corso delle sue avventure, Finrod non si è mai sposato ma ha fondato l'originale Minas Tirith (che non è quella che i fan conoscono dai film de Il Signore degli Anelli) ed è stato anche il primo elfo a incontrare gli Uomini a Ossiriand, la parte occidentale del Beleriand: trascorse molto tempo con questi nuovi figli di Iluvatar, divenne un caro amico della grande Casa di Bëor e insegnò agli uomini la lingua e i costumi degli elfi, imparando a sua volta. Rischiò nuovamente la vita in una grande battaglia con Morgoth, ma Barahir della Casa Bëor lo salvò e per ricompensarlo Finrod donò a Barahir il suo anello, lo stesso che arrivò fino ad Aragorn durante la Terza Era.

Anni dopo la battaglia con Morgoth, il figlio di Barahir, Beren, chiese aiuto a Finrod e lui accettò per ripagare il debito che aveva con la sua famiglia: si scontrarono con Sauron, all'epoca il più pericoloso e potente seguace di Morgoth, e durante la battaglia Finrod riuscì a salvare Beren ma riportò ferite letali causate dal morso di un mannaro che lo portarono alla morte. Tuttavia si narra che, grazie alla sua nobiltà d'animo e alle sue gesta, i Valar gli abbiano concesso la reincarnazione e che adesso Finrod viva in pace e serenità a Valinor assieme ai genitori e all'amata Amarië.

