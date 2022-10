Gli Anelli del Potere, lo Straniero e Nori sono come Gandalf e Frodo? Parla Daniel Weyman

Il finale di stagione de Gli Anelli del Potere ci ha riservato parecchie sorprese e rivelazioni molto importanti su alcuni dei personaggi principali. Tra questi anche la natura dello Straniero venuto dalle stelle, che fa la sua comparsa dopo che una meteora si schianta sulla Terra di Mezzo alla fine del primo episodio dello show di Prime Video.

Vi ricordiamo che QUESTO ARTICOLO E' CONTRASSEGNATO COME SPOILER quindi non procedete con la lettura se non avete visto il finale di stagione de Gli Anelli del Potere.

Nel corso del finale, è stato rivelato che la vera identità dello Straniero è presumibilmente quella di Gandalf (anche se potrebbe essere uno degli altri Istari delle opere di Tolkien). "Quando sei in dubbio, Elanor Brandipiede, segui sempre il tuo naso", dice lo Straniero alla giovane Pelopiede nelle battute conclusive del finale di stagione de Gli Anelli del Potere.

La frase è quasi identica a quella che Gandalf (interpretato da Ian McKellen) dice a Pipino ne La Compagnia dell'Anello di Peter Jackson, lasciando molti dubbi sul fatto che lo Straniero - che è stato rivelato essere un Istari - sia il famoso Stregone Grigio. Ad alimentare le speculazioni è la sua amicizia con Nori e gli altri Pelopiedi, che ricorda i rapporti di Gandalf con Bilbo Baggins e Frodo, nipote di Bilbo.

Ma anche Daniel Weyman, che interpreta lo Straniero, vede questo parallelismo? Secondo l'attore, lo Straniero ha un "rapporto più viscerale" con la terra, l'acqua e il fuoco, e Nori "interagiva con lui come se lei fosse un'altra di queste cose".

"Il suo rapporto con Nori, certamente all'inizio, è come se lei fosse un'energia di questo mondo in cui lui entra", spiega. "Non avevo pensato a queste sfumature del mio lavoro o a tutto questo, ma è bello che la gente ne colga le risonanze".

La rivelazione che lo Straniero è un Istari è stata una sorpresa per alcuni, compreso lo stesso Stregone, ma un indizio chiave per la sua identità si trovava nella sua veste a brandelli. "Non so se lo avete notato, ma il costume cambia leggermente nel corso della stagione", osserva Weyman.

Il team de Gli Anelli del Potere ha optato per l'idea che la stoffa si auto-riparasse, vivendo praticamente della presenza dello Straniero. "Il fatto che fosse avvolta attorno allo Straniero significava che cambiava e si alterava sottilmente", ha continuato Weyman. "È come se fosse stata trascinata, e così è passata dall'essere un costume molto grande e selvaggio ad essere più un abito da Istari".

In una precedente intervista, Weyman ha chiarito che l'identità dello Straniero è una questione aperta (che probabilmente verrà approfondita nella seconda stagione).