Gli anelli del potere, successo clamoroso per Prime Video: oltre 25 milioni di spettatori

Mentre i fan stanno ancora cercando di orientarsi con la mappa della Seconda Era della Terra di Mezzo, Amazon ha annunciato che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha conquistato più di 25 milioni di spettatori nel mondo nel suo primo giorno di programmazione.

Una cifra che batte tutti i record precedenti trasformando Gli anelli del potere nel più grande debutto nella storia di Prime Video. Jennifer Salke, head of Amazon Studios, ha dichiarato: "È in qualche modo appropriato che le storie di Tolkien - tra le più popolari di tutti i tempi e che molti considerano la vera origine del genere fantasy - ci abbiano condotto sino a questo momento d'orgoglio. Sono molto grata al Tolkien Estate - e ai nostri showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, al produttore esecutivo Lindsey Weber, al cast e alla crew - per il loro instancabile impegno collettivo e la loro sconfinata energia creativa. Ma sono le decine di milioni di fan che hanno visto la serie - chiaramente appassionati quanto noi della Terra di Mezzo - la reale misura del nostro successo".

Si tratta di un numero a dir poco esorbitante per la serie, considerato che la sua rivale diretta, il prequel di Game of Thrones House of the Dragon, due settimane fa aveva stabilito il record per il miglior debutto nella storia del network HBO con 'soli' 9,9 milioni di spettatori, una cifra che era valsa a House of the Dragon il rinnovo per la stagione 2. Anche Gli anelli del potere, come saprete, prevede di proseguire la storia dei suoi protagonisti nell'arco di nuove stagioni, dunque certamente il successo delle prime due puntate farà tirare un sospiro di sollievo ad Amazon, che per la produzione della stagione 1 - tra costi dell'acquisto dei diritti de Il signore degli anelli e budget di produzione e di marketing - ha dichiarato di aver pagato circa un miliardo di dollari, cifra che fa de Gli anelli del potere la serie tv più costosa di sempre.

Gli episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, lo ricordiamo, saranno disponibili ogni venerdì sino al finale di stagione del 14 ottobre su Prime Video.