Gli Anelli del Potere, ecco il teaser esteso: a breve anche un trailer ufficiale!

Dopo il breve teaser della serie del Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, Amazon Prime Video ha reso disponibile al pubblico l'anteprima di circa un minuto che nelle scorse ore era visibile solo sulla piattaforma: ecco le nuove immagini dell'attesissima serie TV!

Dopo il video promozionale di qualche giorno fa che mostrava l'arrivo di una cometa che solca i cieli della Terra di Mezzo, Amazon presenta l'anteprima completa che prende il via con Lenny Henry nei panni di Sadoc Burrows che lancia un monito: "I cieli sono strani".

A seguire vediamo Gil-galad (Benjamin Walker), Galadriel (Morfydd Clark), il principe Durin IV (Owain Arthur), Elrond (Robert Aramayo), l'elfo silvano Arondir (Ismael Cruz Cordova) e molti altri personaggi del vasto mondo di Tolkien intenti ad osservare il cielo con preoccupazione.

"Il viaggio comincia. Il teaser ufficiale arriverà il 14 luglio" annuncia il profilo Twitter ufficiale @LOTRonPrime diffondendo il video che trovate a fine articolo e nel player in alto. Dunque, manca meno di una settimana alla prossima inedita anticipazione de Gli Anelli del Potere e - speriamo - al momento in cui scopriremo meglio di cosa si tratta.

Fin dalla sua presentazione lo show è stato circondato da polemiche e dibattiti (principalmente dovuti alla questione dei diritti sulle opere di Tolkien riguardanti la Seconda Era), ma nelle scorse settimane è intervenuto direttamente il co-showrunner de Gli Anelli del Potere Patrick McKay rassicurando i fan su un aspetto cruciale dell'adattamento: "Chiunque si avvicini a Il Signore degli Anelli dal punto di vista dei film sbaglierebbe nel non rendersi conto di quanto Jackson abbia reso i romanzi in modo così meraviglioso. Ma noi siamo ammiratori da lontano, tutto qui. Gli Anelli del Potere non cerca di competere con i film".