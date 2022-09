Gli Anelli del Potere: una teoria dei fan risolve un mistero del Signore degli Anelli

Con l'arrivo in streaming dei primi due episodi de Gli Anelli del Potere sono arrivati anche tanti misteri che probabilmente troveranno risposta solamente alla fine della prima stagione dello show di Prime Video. Su tutti, a tenere banco tra i fan dello show c'è sicuramente l'identità dello Straniero caduto dal cielo nel corso del primo episodio.

Dato che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si svolge diverse migliaia di anni prima degli eventi della serie principale dei libri e si addentra sempre di più nella storia di J.R.R. Tolkien, è inevitabile che ci siano risposte o almeno accenni a domande che da tempo tormentano le menti dei veterani della Terra di Mezzo. Alcuni fan sembrano essere dell'idea che una di queste risposte si sia manifestata già nei primi due episodi.

Quando lo Straniero è atterrato e Nori la Pelopiede lo ha raggiunto, i due hanno condiviso un breve momento senza pretese in cui quest'ultima gli ha chiesto di non farle del male e lei ha promesso a sua volta di non fargliene. Ora, secondo un fan, questo potrebbe aver dato vita a un patto magico vincolante tra lo Straniero - che si presume essere Sauron - e gli antenati degli Hobbit, spiegando così perché sembrano essere più resistenti alla sua malvagità e a quella dell'Unico Anello nel corso degli eventi della Terza Era.

"Episodio 2: Quando Nori parla con lo Straniero subito dopo il suo risveglio, gli dice: "Io non ti farò del male e tu non me ne farai, ok?". Poi lei si stringe l'orecchio e lui si stringe il suo. Penso che questo, inconsapevolmente, abbia formato un patto magico tra i Pelopiedi, che in seguito diventeranno gli Hobbit, e lo Straniero, che immagino sia un'incarnazione di Sauron".

Lo Straniero sarà davvero Sauron? E per questo motivo nella Terza Era gli Hobbit sembrano più resistenti alla sua malvagità rispetto alle altre razze della Terra di Mezzo? Lo scopriremo andando avanti nella serie.

