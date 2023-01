Gli Anelli del Potere fuori dalla Top 10 di Prime Video per la prima volta dopo mesi!

Dopo essere stata la serie più vista sulla piattaforma fin dal suo debutto lo scorso settembre, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è uscito per la prima volta in assoluto dalla Top 10 settimanale di Prime Video. Questo non è dovuto alla mancanza di interesse del pubblico, quanto all'arrivo di altre succose novità sulla piattaforma.

La prima stagione de Gli Anelli del Potere non sarà più nella Top 10 settimanale di Prime Video, ma la serie tratta dalle opere di Tolkien rimane nella Top 10 degli show Amazon più visti nell'ultimo anno. È comunque degno di nota il fatto che la serie sia riuscita a resistere così a lungo all'interno della Top 10: sono occorsi, infatti, quattro mesi affinché ne uscisse fuori, solo grazie all'arrivo di novità che hanno virato altrove l'interesse del pubblico, che già in larga parte aveva visto la serie tratta da Tolkien.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha rappresentato un importante investimento da parte di Amazon Prime Video e, sebbene abbia incontrato naturalmente una certa resistenza da parte di settori indesiderati del fandom, alla fine si è rivelato un successo. Non solo la serie è stata rapidamente rinnovata per una seconda stagione, con piani per altre tre successive, ma è riuscita a entrare nella Top 15 degli show in streaming più visti del 2022 secondo Nielsen. Gli Anelli del Potere si è piazzato alla posizione numero 15, con 9,4 miliardi di minuti di visione, ed è uno dei due show non provenienti da Netflix ad essere entrato nella lista.

E' vero che The Boys ha avuto più visualizzazioni, ma questo è stato possibile perché poteva contare su molti più episodi e due stagioni in più rispetto a Gli Anelli del Potere, che è invece composta da soli otto episodi finora.

Nella Top 10 di Prime Video, attualmente, troviamo Il commissario Gamache – Misteri a Three Pines, Inverso - The Peripheral, Harlem, The Legend of Vox Machina, Vengeance, Reacher, Jurassic World - Il Dominio, The Rig, la seconda stagione di Hunters e la terza di Jack Ryan.