Gli Anelli del Potere: nuovo trailer, foto e anticipazioni del finale di stagione!

Prime Video ha diffuso in streaming una nuova anteprima, insieme a nuove immagini, dell'attesissimo finale di stagione de Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, che, dopo una prima stagione intensa e anche ricca di polemiche verso l'operato degli showrunner sul materiale di Tolkien, giungerà alla sua conclusione questo venerdì.

"Tutto ha condotto a questo", è la tagline ufficiale del nuovo trailer, che ci mostra tra gli altri, Gil-Galad, l'Alto Re degli Elfi così come Elrond e Galadriel, ma soprattutto le tre creature che abbiamo visto stanno dando la caccia allo Straniero piovuto dalle stelle; non solo, nel filmato vediamo Celebrimbor affermare di aver appena scoperto una nuova fonte di potere, che altro non è che la forgiatura degli Anelli del Potere, di cui sarà direttamente responsabile, come sanno benissimo i lettori delle opere di Tolkien.

Già nella famosa intervista concessa a The Hollywood Reporter, i due sceneggiatori J.D. Payne e Patrick McKay avevano dichiarato che gli spettatori non devono per forza aspettarsi un finale spettacolare, un finale deve prima di tutto essere un culmine emotivo della storia:

"Quando il mondo va in pezzi – letteralmente – come si inizia a raccogliere questi pezzi? Spesso, nelle serie tv, l’ultimo episodio della prima stagione serve a impostare la seconda stagione. Noi non la pensiamo così. Il nostro ultimo episodio sarà il culmine di tutte le micce che abbiamo acceso nei precedenti sette episodi. Speriamo che il pubblico sarà così soddisfatto dalle grandi esplosioni che si verificheranno – anche se si trattasse di esplosioni emotive, anziché vulcaniche".

Come sappiamo, la serie ha ancora una serie di domande senza risposta che sono diventate argomenti di discussione tra il pubblico. Una di queste è l'identità del misterioso 'Stranger' caduto dalle stelle, le cui abilità magiche hanno portato ad ipotizzare che potrebbe essere il Maiar che diventerà Gandalf. Altre domande riguardano invece la vera identità di Sauron, che avrà un ruolo fondamentale nelle prossime stagioni e che deve ancora fare il suo debutto in carne e ossa nello show.

