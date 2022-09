Gli anelli del potere: nuovo trailer segreto per la serie Prime Video, ecco come vederlo

Gli anelli del potere è tornato oggi venerdì 23 settembre con un nuovo episodio settimanale, e mentre il gran finale della prima stagione previsto per il 14 ottobre si avvicina, Prime Video ha pubblicato un nuovo trailer segreto per la prossima puntata.

Esattamente come accaduto col trailer de Gli anelli del potere episodio 5, ovvero quello ora disponibile, che la settimana scorsa si era mostrato 'in coda' alla quarta puntata, anche il trailer per l'episodio 6 è arrivato come 'scena post-credit' della puntata di questa settimana: anche stavolta il filmato è un'esclusiva di Prime Video e al momento della stesura di questo articolo è riproducibile soltanto dalla piattaforma di streaming on demand, tra i contenuti extra della scheda della serie tv.

Il filmato anticipa Galadriel e gli uomini di Numenor arrivati sulla Terra di Mezzo, e promette una grande battaglia con gli orchi del misterioso e malvagio Adar: tra le scene salienti, si può intravedere anche un'enorme carica di un esercito a cavallo. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate in basso.

Ricordiamo che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è un'esclusiva degli abbonati a Prime Video, e porta per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

