Gli Anelli del Potere contro i troll razzisti: 'Il mondo non è mai stato solamente bianco'

Il team di Amazon Prime Video che si occupa de Gli Anelli del Potere ha ufficialmente affrontato il tema dell'odio razzista che è stato rivolto alla serie e al suo cast da quando è uscita la premiere della serie una settimana fa. L'odio di alcuni utenti si è riversato sullo show e alcuni interpreti, così Prime Video ha bloccato le recensioni.

In un comunicato diviso in tre parti, il team ha rilasciato una dichiarazione di condanna del razzismo, delle minacce e delle molestie che sono state rivolte ai membri del cast dello show. La dichiarazione spiega che il mondo creato da Tolkien è sempre stato concepito come multiculturale:

"Noi, il cast de Gli Anelli del Potere, siamo uniti in assoluta solidarietà e contro l'incessante razzismo, le minacce, le molestie e gli abusi di cui sono vittime quotidianamente alcuni dei nostri compagni di colore. Ci rifiutiamo di ignorarlo o tollerarlo.

"JRR Tolkien ha creato un mondo che, per definizione, è multiculturale. Un mondo in cui popoli liberi di razze e culture diverse si uniscono per sconfiggere le forze del male. Gli Anelli del Potere riflette questo concetto. Il nostro mondo non è mai stato tutto bianco, il fantasy non è mai stato tutto bianco, la Terra di Mezzo non è tutta bianca. I BIPOC appartengono alla Terra di Mezzo e sono qui per restare.

"Infine, tutto il nostro amore e la nostra solidarietà vanno ai fan che ci sostengono, in particolare ai fan di colore che vengono a loro volta attaccati semplicemente per il fatto di esistere in questo fandom. Vediamo voi, il vostro coraggio e la vostra infinita creatività. I vostri cosplay, le vostre fancam, la vostra fan art e le vostre intuizioni rendono questa comunità un luogo più ricco e ci ricordano il nostro scopo. Siete validi, siete amati e appartenete a questa comunità. Siete parte integrante della famiglia di LOTR - grazie per averci coperto le spalle".

Dopo il commento non richiesto di Elon Musk, secondo la cui opinione Tolkien si starebbe rivoltando nella tomba a causa de Gli Anelli del Potere, ha risposto anche Neil Gaiman, che non le ha mandate a dire nemmeno al noto miliardario.