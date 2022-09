Gli Anelli del Potere sta usando (e creando) tecnologie VFX e CGI rivoluzionarie

Dopo aver registrato numeri da capogiro al debutto su Prime Video, la nuova serie de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha registrato un calo di ascolti nel corso degli episodi. Il che è un peccato, al di là delle critiche sullo sviluppo narrativo, anche solo per l'uso rivoluzionario della GCI e VFX.

Più si procede negli episodi de Gli Anelli del Potere, più veniamo a scoprire nuovi dettagli pronti ad ampliare questo nuovo, riadattato universo de Il Signore degli Anelli. Abbiamo fatto la conoscenza di creature inedite ne Gli Anelli del Potere e ormai sembra anche chiara l’identità di Sauron ne Gli Anelli del Potere. Non tutto è stato accolto al meglio dai fan, ma i più attenti alla regia avranno notato un livello inedito rispetto al panorama generale. Che sì, ovviamente dipende da quel miliardo di dollari di budget, ma anche da un’incredibile creatività del team tecnico.

Parlando con Collider, il regista J.A. Bayona ha spiegato che oltre a utilizzare un misto di tecniche pratiche e virtuali per CGI e VFX, il comparto è stato in grado di inventare telecamere e lenti mai utilizzate prima: "Puoi fare tutto con gli effetti visivi in questo momento. Voglio dire: se puoi immaginarlo, puoi farlo. Ma prima devi chiederti cosa stai cercando con quell’effetto visivo. Il fatto è che cosa stai cercando con quell'effetto visivo?". Molto è stato fatto, in questo senso, nell’ambito della pre-visualizzazione e del controllo di movimento.

La prima, ampiamente usata sul set, permette di creare virtualmente una scena prima che venga effettivamente filmata, attraverso un rendering digitale senza l’ausilio di camera che mostri il risultato finale nel momento in cui si andrà a riprendere. Il secondo è molto più interessante e prevede di riprendere due volte la stessa configurazione del frame, ma con oggetti o personaggi ogni volta diversi, che verranno successivamente combinati in un unico frame tramite effetti speciali "Ci sono molte inquadrature con controllo del movimento perché dobbiamo giocare con la scala di proporzioni, scale diverse tra i personaggi nella stessa inquadratura".

Con tante razze dagli elfi, ai nani, ai pelopiedi, tutte contraddistinte da dimensioni corporee diverse ma tutte interpretate, nella realtà, da attori di uguale statura, questa è stata la tecnica scelta per ridurre al minimo la CGI in favore dell’effetto pratico. In pratica, è come sovrapporre due pellicole in modo tale, però, che alcuni interpreti in scena appaiano più piccoli. Il problema, sosteneva il regista, è che il controllo del movimento richiede il più delle volte una camera fissa, altrimenti la sovrapposizione diventerebbe difficoltosa. Il suo team tecnico però, su richiesta, ha creato una telecamera portatile ad hoc, in grado di seguire i movimenti dell’operatore e permettendo, in un secondo momento, di applicare la sovrapposizione in post-produzione.

Che ne pensate di questi retroscena? È sempre interessante vedere la magia del cinema fare ulteriori passi in avanti, soprattutto se in corsa e alla luce di esigenze specifiche sul set.