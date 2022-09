Gli anelli del potere: Valinor è la versione del paradiso de Il signore degli anelli?

La mappa geografica de Gli anelli del potere è molto diversa da quella che gli spettatori hanno imparato a conoscere attraverso i film de Il signore degli anelli di Peter Jackson, ma i punti di contatto comunque non mancano.

Uno tra questi è la terra di Valinor, la versione del Paradiso della Terra di Mezzo: o almeno è più pratico metterla in questo modo e considerarla tale. In realtà, come spesso capita con la mitologia creata dalle opere di JRR Tolkien, le cose sono un po' più complicate di una semplice metafora cristiana.

Come spiegato anche dai primi episodi de Gli anelli del potere ora disponibili su Prime Video, le terre di Valinor sono note come Terre Immortali: solitamente vengono offerte come ricompensa per il coraggio dimostrato dagli elfi nell'arco della loro esistenza, proprio com'è stato fatto dal Sommo Re Gil-galad per Galadriel e i suoi compagni di viaggio nel corso della prima puntata della serie (Valinor è il regno dove vanno Frodo e Gandalf alla fine de Il ritorno del re, per intenderci). Ma cos'è Valinor? Cosa significano quelle terre per Galadriel e per chiunque abbia l'onore di recarcisi?

Più che la versione della Terra di Mezzo del Paradiso, Valinor è il regno dei Valar, che sono essenzialmente degli esseri divini creati Eru Ilúvatar, l'Essere Supremo assoluto della mitologia tolkeniana. Si tratta di un'utopia beata che accoglie eroi e ogni portatore dell'anello (ancora, il finale di Il ritorno del re), e un tempo esisteva come luogo fisico nel continente di Aman, (che si trova a ovest della Terra di Mezzo, oltre il mare), fino a quando Sauron convinse Ar-Pharazôn, l'ultimo re di Númenor, a invadere Valinor nel futile tentativo di assorbire l'immortalità degli elfi per la razza umana (non avrebbe mai funzionato). Gli abitanti di Valinor invocarono l'aiuto di Eru Ilúvatar, che in risposta strappò il regno paradisiaco dalle sue radici fisiche e lo allontanò nello spazio. La città più importante di Valinor è Valmar, la capitale del regno e residenza di valar e maiar, tra le più potenti entità dell'universo tolkeniano.

