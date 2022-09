Gli Anelli del Potere, nel video dell'episodio 6 un sguardo alla battaglia di Arondir

Prime Video ha pubblicato una nuova clip del prossimo episodio di Gli Anelli del Potere, la serie tv prequel de Il Signore degli Anelli. L'episodio andrà in onda il 30 settembre, proseguirà la narrazione dei numerosi personaggi che popolano la serie ma una in particolare si può notare già dal video pubblicato online.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Gli Anelli del Potere. Su Everyeye potete leggere la recensione dell'episodio 5 di Gli Anelli del Potere.



Nella clip viene mostrato Arondir entrare in conflitto con uno degli orchi, in quella che sarà probabilmente una battaglia dalla quale solo uno dei due contendenti riuscirà ad uscirne vivo. Ismael Cruz Cordova interpreta Arondir, uno dei pochi personaggi creati appositamente per la serie tv Amazon.

La sequenza nella clip sancisce il suo ultimo incontro con gli orchi delle Terre del Sud.



Cordova ha raccontato le sensazioni vissute nel girare quella sequenza:"Era più stressante nella vita reale. È stato incredibile. I tunnel sono stati costruiti, l'intera struttura. Quindi molte volte mi vedete passare attraverso il tunnel, e c'erano tutte queste parti mobili che continuavano a ricostituirsi e quindi i tunnel avrebbero potuto andare avanti per sempre. Erano davvero sporchi, molto stretti e poi avevi quel senso di claustrofobia. Ho dovuto capire come muovermi da elfo [...]".

Sui social nel frattempo proseguono i commenti sulla serie: ultimamente su Reddit sono arrivati giudizi impietosi su Gli Anelli del Potere, il nuovo show che ha riportato i fan de Il Signore degli Anelli nell'universo di Tolkien.