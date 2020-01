Un anello per domare... Il kikimore nel mash-up di The Witcher e Il Signore Degli Anelli

The Witcher e Il Signore degli Anelli si fondono in questo mash-up realizzato da un utente di Reddit in cui Geralt troverà un nuovo modo di sconfiggere il kikimore...

Non è la prima volta che le due saghe fantasy vengono accostate, anche se di solito lo si fa par paragonare l'una all'altra ("È un continuo paragone" aveva osservato Anya Chalotra in un video in cui un fan aveva fatto una battuta sulla somiglianza tra Geralt e Legolas), ma questa volta si è fatto un ulteriore passo avanti.



Un utente di reddit ha deciso di realizzare un mash-up dove le due opere si incontrano, precisamente nel momento in cui Geralt (henry Cavill), che sta lottando il kikimore, cerca disperaamente di raggiungere la propria spada, finita nel lago. Prova e riprova, alla fine lo strigo riesce ad afferrare l'oggetto del desiderio, che però non sarà la spada, bensì... Un anello. Quell'anello.



Che cosa direbbe Gollum?



Ma somiglianze e differenze a parte, The Witcher è già una delle serie più popolari in circolazione, nonostante non sia passato neanche un mese dal suo debutto su Netflix.



E anche se Game of Thrones ci ha lasciati orfani di draghi e mitiche creature, principesse e legittimi eredi al trono, magia ed epiche battaglie, sembra proprio che ci penserà The Witcher, e presto anche la stessa serie de Il Signore degli Anelli in arrivo su Amazon Prime Video, a colmare i nostri bisogni fantasy.