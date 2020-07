Angel: chi provocò la cancellazione dello spin-off di Buffy?

Dopo i commenti di Joss Whedon durante l'atteso ventesimo anniversario di Angel, vi segnaliamo questa intervista al produttore dello show David Fury, che rivela qualche retroscena sulla complessa vicenda.

Nel 2004 infatti Warner Bros decise di non rinnovare la serie per una sesta stagione, lasciando i numerosi fan stupiti a causa del brusco finale, che ha chiuso definitivamente le avventure andate in onda nelle puntate di Angel. David Fury ha quindi parlato dei retroscena dietro questa decisione, individuando il responsabile in Jordan Levy, persona a capo delle scelte di Warner Bros. Ecco cosa ha dichiarato il produttore dello show: "C'è stato una specie di prova di forza tra le parti e non è finita come volevamo. Volevamo un rinnovo anticipato e loro no. Li abbiamo obbligati a prendere una decisione e a quel punto hanno deciso di cancellare la serie".

Sembra quindi che le cose non siano andate come sperava Joss Whedon, che ha anche rivelato di aver avuto dei piani molto diversi per la quinta stagione, a condizione di poter girare un'altra serie di puntate inedite. Nel frattempo, i fan potranno rincuorarsi con la notizia del revival di Buffy, nuovo progetto del creatore di Angel e che siamo sicuri farà contenti tutti gli appassionati.