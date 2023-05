Angel, Sean Gunn sulla sua esperienza nel progetto: 'Due ruoli? E' stato fantastico'

Com'è possibile che Sean Gunn abbia interpretato due ruoli differenti (Lucas e Mars) a distanza di pochi episodi in Angel? Come risposta per questa domanda ci sono le dichiarazioni dello stesso attore, appena condivise da Comicbook.com, nonché nostra fonte.

Nell'intervista infatti Gunn ha rivelato che: "Quello che è successo lì, onestamente, è che ero pronto per uno dei ruoli principali in Angel all'inizio. Quindi, quando lo show è stato realizzato, ho fatto un provino per uno dei personaggi normali. Non l'ho preso. Va bene. Succede, ma penso che Joss sia sempre stato tipo, 'Proviamo a trovare qualcosa per quel ragazzo.' E poi sono arrivato e ho interpretato il demone ed è stato come, 'Oh, è stato fantastico, è stato grandioso. Ma forse c'è ancora qualcos'altro.'"

"E così poi me l'hanno chiesto di nuovo, il che è stata una cosa fantastica. Ma è andata così. Non credo che nulla di tutto ciò fosse pianificato. Ed è stato certamente in un momento in cui, al giorno d'oggi, l'intera stagione della televisione è scritto tutto d'un fiato. Ma poi non era davvero, era meno così. Era una specie di episodio per episodio. Quindi era un po' come se forse trovassero un posto per me", ha continuato.

Insieme a Gunn, anche il suo collega Nathan Fillion è stato intervistato sul Buffyverse: i due infatti condividono l'appartenenza all'universo vampiresco e a quello fantasmagorico di Guardiani della Galassia.

Per concludere, vi rimandiamo ad una guida su storia e segreti dello spin-off di Buffy su Disney+.