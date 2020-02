Angel Theory di The Walking Dead rivela come reagirà Kelly alla scelta di Carol

Nonostante anche il pubblico della serie sia ancora indeciso se considerare negativamente o meno la scelta di Carol in The Walking Dead 10, l'interprete di Kelly ha le idee chiare su come reagirà il suo personaggio.

Ci riferiamo ovviamente a quello che è successo alla sorella di Kelly, Connie, rimasta intrappolata insieme a Magna nella grotta in cui i protagonisti della serie erano entrati durante il midseason finale, acausa di Carol e della sua decisione di far scoppiare della dinamite all'interno della caverna. Parlando ai microfoni di Talking Dead, l'attrice ha voluto spiegare il pensiero del suo personaggio: "Sua sorella è ancora intrappolata lì dentro. Non penso che il primo pensiero di Kelly sia per Carol. Lo so che è quello che si aspettano tutti da lei, ma Kelly non è una persona che porta rancore. Non abbiamo ancora esplorato quel lato del suo carattere".

La perdita della sorella è un evento inimmaginabile per Kelly: "Kelly non pensava che sarebbe mai successa una cosa del genere, soprattutto così velocemente. Penso che in pochi sarebbero riusciti a fare come lei, riprendersi subito e pensare a come salvarla. È una tua parente come puoi smettere di piangere e cercare un modo per aiutarla? ".

Nelle prossime puntate scopriremo cosa accadrà a Connie, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista alla showrunner di The Walking Dead.