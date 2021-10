Angel, il vampiro con un'anima torna con una nuova eccezionale serie a fumetti

Sebbene nel 2004 Angel sia stata cancellata, il vampiro con un'anima introdotto in Buffy sta per ritornare, sta per tornare con una nuova serie a fumetti realizzata da Boom Studios con la collaborazione dello scrittore Christopher Cantwell, l'artista Daniel Bayliss, il disegnatore Patricio Delpeche e la designer Becca Carey.

Questo è solo l'ultimo di una serie di annunci che negli scorsi mesi hanno riguardato il Buffyverse, presto infatti verrà realizzata anche una graphic novel dedicata proprio a Buffy l'Ammazzavampiri intitolata Buffy: The Last Vampire Slayer.

La serie a fumetti dedicata ad Angel racconterà una storia in parte diversa da quella che fin qui abbiamo conosciuto, Angel vive infatti una doppia vita come combattente di mostri di notte e protagonista di una serie televisiva di giorno, e può sempre contare sull'appoggio della sua compagna, Cordelia Chase.

"Amo scrivere storie d'insieme di personaggi, storie di individui apparentemente casuali che improvvisamente si ritrovano a far parte delle vite degli altri. Angel ha uno dei migliori gruppi che apparsi sullo schermo televisivo, e la loro è una storia su una famiglia scelta" ha detto Cantwell in un comunicato stampa. "Quando BOOM! mi ha chiesto di prendere parte a questo lavoro, ho colto al volo l'occasione per onorare e celebrare la serie originale in un modo nuovo, concentrandomi su alcuni fili sciolti e tessendone di nuovi. Mi ritrovo ad avere la possibilità di poter avere in mano tutti i personaggi e di giocare a carte con loro, rimescolando i loro ruoli e le loro identità in un vero e proprio universo alternativo che SEMBRA Angel, ma è anche qualcos'altro".



